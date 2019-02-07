Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor
17 dakika önce
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler, YEKDEM sonrası da devam edecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler, YEKDEM sonrası da devam edecek. Yeni destekleme modeli yakında Bakan Fatih Dönmez
tarafından açıklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05
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