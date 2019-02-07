Son Dakika Haberleri: Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor

Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor

17 dakika önce

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler, YEKDEM sonrası da devam edecek.

Yenilenebilir enerjiye yeni destek modeli geliyor, System.String[]
Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler, YEKDEM sonrası da devam edecek. Yeni destekleme modeli yakında Bakan Fatih Dönmez tarafından açıklanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:05 

Fatih Dönmez, Ekonomi
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