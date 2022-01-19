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BALIKESİR - "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi - Son Dakika

BALIKESİR - "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi

19.01.2022 15:40

Güney Marmara Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-You)" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansının yürüttüğü "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-You)" projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Balıkesir Üniversitesi (BAUN) ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle yenilenebilir enerji kaynakları konusunda büyük potansiyele sahip olan Güney Marmara Bölgesi'nin bu alanda dünyanın önde gelen eğitim merkezlerinden birisi haline gelmesi amaçlanıyor.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, ilgiyle izlenen performans gösterisi ve Yenilenebilir Gençlik Enerjisi video gösterisiyle başladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmada, alternatif enerji kaynaklarının dünya üzerinde artık tükenmekte olduğunu söyledi.

İnsanoğlunun alternatif üretmek için yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Şıldak, şunları belirtti:

"Balıkesir'in bir yenilenebilir enerji üssü olma yolunda adımlar atması bir projeksiyon oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının çevreci yaklaşımlarla birebir örtüşerek günümüzde artık olmazsa olmazımız olarak geliştiği bir dönemde, Balıkesir şehrimizin sanayi alanındaki atılımlarının önemli bir kısmının da bu sektörde yer almasının büyük bir anlam taşıyacağı düşünüyorum. Bu proje, alt yapı insan kaynağı açısından, nitelikli eleman açısından önemli bir açığı kapatacaktır."

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yenilenebilir enerjiye ve geri dönüşüme çok önem verdiklerini belirtti.

Değişime ayak uydurmanın önemine vurgu yapan Yılmaz,"Yenilenebilir enerji konusuna gençlerin yönelmesi ve takip etmesi gereken bir sektör. Üniversitelerimizin bu konuda güzel bir alt yapıyla akreditasyon merkezi de olmanın özelliği ile bu sektörün önü alınamayacaktır. Bizim fosil yakıtlardan tamamen kendi enerjisini hiçbir şeyi kirletmeden üreten teknolojilere geçmemiz gerekiyor." dedi.

Programda, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sabahattin Öz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanı Süreyya Erkan da görüntülü bağlanarak birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, projenin paydaşlarına plaket takdim etti.

Programa, Avrupa Birliği Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, Çanakkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç ve ilgililer de katıldı.

BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi
BALIKESİR - Yenilenebilir Gençlik Enerjisi projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi

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Balıkesir, gençlik, Marmara, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - 'Yenilenebilir Gençlik Enerjisi' projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi" projesinin tanıtım toplantısı Balıkesir'de gerçekleştirildi - Son Dakika
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