Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları Projesine AB Desteği

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uygulanan "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları" başlıklı proje için Merkezi Finans İhale Birimi ve Silvan Belediyesi arasında sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında uygulanan "Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan "Yenilenebilir Geri Dönüşüm Uygulamaları" başlıklı proje için Merkezi Finans İhale Birimi ve Silvan Belediyesi arasında sözleşme imzalandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, projenin ana faaliyetlerinden biri olarak Silvan Belediyesi teknik heyetince Krsko Belediyesine ziyarette bulunulacağı, bu ziyarette Atık Yönetim Merkezinin yerinde incelenerek Silvan'da kurulacak merkez için iyi uygulama örneklerinin tespit edileceği, heyetler arası işbirliği protokolünün imzalanacağı belirtildi.



Silvan Belediyesinin bir diğer önemli faaliyetinin de bölge halkının atık yönetimi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu sebeple 25 kursiyere MEGEP müfredatına uygun 168 saatlik mesleki eğitim düzenlenecek. Eğitimin başlığı 'Atıklar ve Atık Yönetimi' olacak. Projede bölge halkının farkındalığını artırılması için 'Çevre Haftası' düzenlenecek. Bu etkinlik kapsamında Silvan genelinde 250 haneye ve 20 kuruma geri dönüşüm çöp kovası dağıtılacak. Belirlenecek 20 pilot okulda çevre haftası kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Atık yönetimi konusunda el broşürleri basılarak, ibadethanelerde ve bölge genelinde dağıtılması sağlanacak. Belediyede çevre köşesi oluşturulacak. Buraya ayaklı kütüphane konulacak ve çevreyle ilgili kitaplar konulacak."



Açıklamada, belediye personeline bilgilendirme semineri de düzenleneceği aktarılarak, projeye ilişkin şöyle denildi:



"Krsko Belediyesi temsilcilerinin davet edileceği Türkiye çapında 'Yenilikçi Geri Dönüşüm Uygulamaları Sempozyumu' düzenlenecek. Sempozyuma akademisyenler, ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri davet edilecek. Bu sayede konuyla ilgili çalışan tüm tarafların bir araya gelmesi sağlanacak. Sempozyumda geri dönüşüm için yenilikçi uygulamaların tartışılması ve belirlenmesi sağlanacak. Tüm faaliyetlerin sonunda Silvan Belediyesinin 3 yıllık Atık Yönetimi Stratejik Planı hazırlanacak. Stratejik planın içeriği hazırlanırken sempozyumda belirlenen yenilikçi uygulamalar da göz önünde bulundurulacak."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

DenizBank 2018'de 2,2 Milyar TL Kar Elde Etti

Yalova'da Kurulan Orkide Üretim Merkeziyle Yıllık 15 Milyon Euro Ülkede Kaldı

Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı