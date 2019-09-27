Yenilenebilirciler YEKDEM’de süre uzatımı istedi
1 saat önce
Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.
Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:31
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