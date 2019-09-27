Son Dakika Haberleri: Yenilenebilirciler YEKDEM’de süre uzatımı istedi
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Yenilenebilirciler YEKDEM’de süre uzatımı istedi

1 saat önce

Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.

Yenilenebilirciler YEKDEM’de süre uzatımı istedi, System.String[]

Güneş, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji santrali yatırımcıları, bu tesislerde üretilen elektriğe verilen fiyat alım garantisinin 2020 yerine 2021 yılının bitiminde sona ermesini istedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:31 
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