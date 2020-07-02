Yenilenecek direklerin yolu daraltması ve kaldırım ortasına yapılmasına vatandaş tepki gösterdi - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eskiyen elektrik direkleri için yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda ise yolu daraltan ve kaldırım ortasına alınan elektrik direkleri vatandaşın tepkisine neden oldu.



Akyazı ilçesinde eskiyen elektrik direkleri için yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda ilçede bulunan birçok sokakta direk değişimi başladı. Bazı noktalarda ise elektrik direkleri tam kaldırımın ortasına dikilirken, kaldırım olmayan sokaklarda ise yollara dikilerek, sokakları daraltması vatandaşların tepkisine neden oldu.



Öte yandan, İnönü Mahallesi Trafik Park civarı 7048. Sokak'ta direklerin yola alınması için de çukurlar açıldı. Sokak üzerindeki direklerin yolun bir kısmına alınmayarak yolun daraltılması ise vatandaşın daha fazla tepkisini topladı. - SAKARYA