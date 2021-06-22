Üye Girişi
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak - Son Dakika

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak

22.06.2021 12:01

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız, lojistik bir üs konumuna getireceğimiz ülkemizi hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz...

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız, lojistik bir üs konumuna getireceğimiz ülkemizi hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi ülke yapmak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yenilenen Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Karaismailoğlu, 2 yıldır dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle deniz ticaretinin çok daha önem kazandığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Ülkemiz tüm ulaşım modlarında olduğu gibi deniz ulaşım ve taşımacılığında da vaktinde aldığı tedbirlerle bu kriz dönemini başarıyla yönetti. Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021'de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı. Bu oranın tüm zamanların en yüksek rakamı olduğunu vurgulamak isterim. Bilindiği üzere ülkemizde dış ticaret taşımacılığının yüzde 90'ı deniz yolu aracılığı ile yapılıyor. Ticaret ile birlikte günümüzde gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutlarının büyümesi ve özellikle, akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan gemi geçişlerinin artması, deniz seyir güvenliğimize olan ihtiyacı çok daha artırıyor" diye konuştu.

'KARADENİZ'İ LOJİSTİK GÖLE ÇEVİRMEKTE KARARLIYIZ'Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'ndan çok sayıda gemi geçtiğini dile getirerek, "1930'larda İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yılda sadece 3 binken, bugün yılda 43 binden fazla gemi geçişi gerçekleşiyor. 2050 yılında bu sayının artarak 78 bine çıkacağını öngörüyoruz. Türkiye'nin üretimde sahip olduğu rekabet avantajı, uluslararası ticaret rotalarına bir yenisini daha ekleme çabamızın da temelini oluşturuyor. Bu avantajı 'Yeni Türkiye' adına küresel bir fırsata çevirmek için adımlarını attığımız kuzey- güney ve doğu- batı aksında oluşturduğumuz orta koridor ile tüm ulaşım modalarının entegre olarak kullanılabildiği, uluslararası alandaki en avantajlı ticaret rotasını tesis etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Karadeniz'i ülkemiz için bir lojistik göl haline çevirmekte kararlıyız" dedi. 'KANAL İSTANBUL'UN İLK KÖPRÜSÜNÜN TEMELİNİ ATACAĞIZ'Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul'un 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız. Geleceğimizi tasarlayan stratejik bir hamle ve kelimenin tam anlamıyla bir vizyon projesi olan Kanal İstanbul ile ana amacımız lojistik bir üs konumuna getireceğimiz ülkemizi hem bölgesindeki hem de dünyadaki ticaret ve ulaşım yollarında söz sahibi ülke yapmak. İşte bu kadar net, bu kadar değerli bir hedefe hep birlikte yürüyoruz. Öte yandan daha geçen hafta boğazda yaşanan kaza sonucu maalesef iki balıkçı kardeşimiz hayatını kaybetti. Bu nedenle boğazlarımızdaki kaza tehditlerini de azaltacak projemizi hayata geçirerek böyle durumların bir daha yaşanmasını önleyeceğiz" diye konuştu. 'DAHA ETKİN BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ OLUŞTURDUK'Bakan Karaismailoğlu, kısa bir sürede, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nin elektronik altyapısını yenilediklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Daha hızlı ve etkin bir çalışma sistemi oluşturduk. Böylece acil durumlarda tüm operasyonlara hakim olmasını sağladık. Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon için çalışma ortamımızı yeniden tasarladık. 7/24 çalışma esasına göre, sadece Türk arama kurtarma bölgesinde değil dünyanın her noktasında Türk denizciliği ve Türk havacılığına hizmet veriyoruz. Merkezimiz, uluslararası tanımlarda yer alan deniz ve hava aracı kazalarında, bakanlığımızla birlikte dışişleri, içişleri, milli savunma ve gerektiğinde sağlık bakanlıklarımızla iş birliği halinde çalışmaktadır. Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama Kurtarma Yönetmeliği'mizi 17 Ekim 2020'de yayımladık. Arama kurtarma çalışmalarımızı, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak ilan edilen Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi ve Mavi Vatan doktrinine uygun olarak genişlettik."

?


Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak

Recep Tayyip Erdoğan, Arama Kurtarma, İstanbul, Haziran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi 13:31 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi 13:22 Fazla gelen elektrik faturasını tüketici hakem heyeti tarafından iptal edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış! CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum 11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu 11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, 10:46 Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı

Son Dakika Haberleri
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
13:16 "Bu kadar rahatlama riskli" diyen Bilim Kurulu üyesinden Delta varyantı uyarısı: Temmuz ve Ağustos aylarına dikkat
12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti         
13:33
Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Balkona çıkıp şortunu indirerek cinsel organını göstermiş         
13:24
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü         
10:02
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 13:37:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile amacımız, ülkemizi söz sahibi yapmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement