Yenilenen Aprilia Tuono V4 1100 Factory satışa sunuldu! - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Aprilia, spor naked kategorisindeki yeni motosikleti Tuono V4 1100 Factory'i Türkiye'de satışa sundu.

Hem yol hem de pist deneyimini üst düzey performansla yaşamak isteyenlere seslenen yeni Tuono V4 1100 Factory, yenilikçi aerodinamik tasarımı ve üst düzey elektronik sürüş sistemleriyle öne çıkıyor. Bu kapsamda 4,3 inçlik renkli TFT ekranından kontrol edilebilen Öhlins Smart EC 2.0 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi ve 6 farklı sürüş modu, kullanım keyfini zirveye çıkarıyor. 175 HP güç ve 121 Nm tork üreten 1077 cc hacimli V4 motoru ise Tuono V4 1100 Factory'i sınıfının tek V4 motorlu spor naked motosikleti yapıyor.

Kırmızı ve siyah renk kombinasyonlu Aprilia Black temasına sahip Yeni Tuono V4 1100 Factory, vergiler dahil 222 bin 900 TL'lik fiyatıyla Doğan Trend Otomotiv tarafından Türkiye'de Mayıs ayı itibariyle satışa sunuldu.

Kırmızı ve siyah renk kombinasyonları, Superpole yarış süslemeleri ve rüzgarlık üzerinde yer alan üç göz detayı Yeni Tuono V4 1100 Factory'nin yarış ruhunu ortaya koyuyor. Aprilia RS 660 modelinden esintiler de taşıyan motosiklette; aerodinamik yapıdaki çift katmanlı grenaj üst düzey hava akımını sağlıyor. Ön grenajda yer alan LED farı ünitesindeki gündüz farları, aynı zamanda viraj farı işlevi de sunuyor. Yeni Tuono V4 1100 Factory'nin aerodinamiğini, yeniden şekillendirilen yakıt deposu ve kuyruk tasarımı tamamlıyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda başarılar kazanmış Aprilia modellerinde de kullanılan MotoGP tipi salıncak ise daha hafif bir alüminyum malzemeyle V4 Factory'de yer alıyor. Sürücüler V4 Factory'nin yenilikçi dizaynıyla birlikte daha fazla alan kazanırken, artırılmış ergonomiyle de konforu yaşıyor.

V4 motorlu ilk spor naked

Tuono V4 1100 Factory; 65° açılı 4 silindirli V4 motoruyla, spor naked motosikletlerde bir ilki temsil ediyor. 1077 cc hacimli motor; 175 HP güç ve 121 Nm tork üretimiyle yol ve pist deneyimlerinde beklentileri karşılayan performansı veriyor. Motor, kompakt boyutları sayesinde şasiyle entegrasyonunda ağırlığın merkezde toplanmasına katkı sağlıyor ve üstün bir denge sunuyor.

Yeni Aprilia Tuono V4 1100 Factory, geliştirilmiş elektronik sistemleriyle de kullanıcısına benzersiz sürüş deneyimleri yaşatıyor. Boyutu daha da artarak 4,3 inçe ulaşan renkli TFT gösterge paneli sayesinde, motosikletin üst düzey elektronik donanımları kontrol ve takip edilebiliyor. Bu kapsamda standart olarak sunulan İsveç menşeili Öhlins Smart EC 2.0 Yarı Aktif Süspansiyon Sistemi, üst seviye özellikleriyle Tuono V4 1100 Factory'nin TFT ekranında kolayca kullanılabiliyor. Sürücünün seçtiği ayarlara göre motosikletin davranışını optimize eden sistem, sezgisel kullanım imkanı sunuyor.

Marelli 11MP ECU Elektronik Kontrol Sistemi ise yeni altı eksenli atalet platformu ve motor freni özelliğiyle daha da iyileştirilmiş olarak Tuono V4 1100 Factory'de yer alıyor. Sistemde ikisi kişiselleştirilebilir 3 pist, ve biri kişiselleştirilebilir 3 yol olmak üzere toplam 6 farklı sürüş modu bulunuyor. Sürücüler; Çekiş Kontrol Sistemi, Wheelie Kontrolü, motor freni, ABS ve diğer ayarlanabilir parametrelerin otomatik devreye alınması için ihtiyaca göre mod seçimini rahatça yapabiliyor.