Yenilenen Atapark, Ata'nın Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açıldı

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çankaya Belediyesi olarak Atamızın Ankara'ya gelişinin 99.yılında Ataparkımızı yeniledik. Çünkü bizde önümüzdeki sene Atamızın Ankara'ya gelişinin 100.yılına hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki Mansur Başkanım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Çankaya'da 100.yılda önümüzdeki sene bu zaman hak ettiği şekilde Atatürkün Ankara'ya gelişini en güzle şekilde kutlayacağız"dedi.Çankaya Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Atapark, Mustafa Kemal Atatürk 'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açıldı. Açılış, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde CHP 'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş , CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı kulislerde konuşulan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Tören seğmenlerin gösterisiyle başladı.Açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, 27 Aralık tarihinin çok önemli olduğunu belirterek, "27 Aralık tarihi herhangi bir tarih değildir. Umudun tarihidir, yeniden bağımsızlığı kazanmanın onun ilk adımını atmanın tarihidir. Cumhuriyete giden yolun ilk basamanlarından birinin adıdır 27 Aralık. 99 yol önce Ulu Önder Atatürk'ün seğmenler tarafından karşılandığı bu noktada 99 yıl sonra bu töreni yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı."Ankara 27 Aralık'ta Mustafa Kemal'i bağrına bastı"Taşdelen, konuşmasına şöyle etti:"Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Bağımsızlık mücadelemizin naısm verildiğini çok iyi bilmemiz lazım. Onun içerisinde Ankara'nın önemini çok iyi bilmemiz lazım. Ankara 27 Aralık'ta Mustafa Kemal'i bağrına bastı. Onu bir yeni devletin kurucusu olarak karşıladı ve Türk törelerine göre Mustafa Kemal'i yeni bir devletin kurucusu olarak bağrına bastı. Daha sonra baktığınızda milli kurtuluş savaşımızda milli mücadelemizde Ankara her zaman Mustafa Kemal'in yanında dimdik durdu ve ulusal mücadeleye milli kurtuluş mücadelemize dört elle sarıldı. "Ankara'nın bağımsızlık savaşının her zaman simgesi konumunda olduğunu vurgulayan Taşdelen," Biz Çankaya Belediyesi olarak Atamızın Ankara'ya gelişinin 99.yılında Ataparkımızı yeniledik. Her şeyi elden geçirdik. Çünkü bizde önümüzdeki sene Atamızın Ankara'ya gelişinin 100.yılına hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki Mansur Başkanım Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Çankaya'da 100.yılda önümüzdeki sene bu zaman hak ettiği şekilde Atatürk'ün Ankara'ya gelişini en güzle şekilde kutlayacağız" açıklamasında bulundu."99 yıl önce yanan meşaleyi bugün hepimiz yüreğimizde taşıyoruz" diyen Taşdelen, aynı Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle aynı cumhuriyet sevgisiyle Türkiye 'yi cumhuriyeti daha ileriye taşıyacaklarını ifade etti."Görevi devraldığınızda milli bayramlarımızı Ankara hep beraber en coşkulu şekilde kutlayacaktır"Taşdelen, şöyle devam etti:"Memletimize de Ankaramıza da sahip çıkacağız. Cumhuriyetin başkenti Ankara'yı tekrar Cumhuriyete yakışır bir şekilde 1 Nisan 'dan itibaren Mansur Başkanımla hep beraber yöneteceğiz. Mansur Başkanım geldiğiniz de biz ilçe belediyeleri olarak 27 Aralık'ı 13 Ekim'i 29 Ekim 'i 30 Ağustosu bütün milli bayramlarını coşkuyla kutluyoruz. İnşallah siz görevi devraldığınızda milli bayramlarımızı Ankara hep beraber en coşkulu şekilde kutlayacaktır. "Konuşmaların ardından Başkan Taşdelen, Mansur Yavaş, Özaslan ve beraberindekiler yenilenen Atapark'ın açılış kurdelesini kesti.