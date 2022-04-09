Yenilenen BMW 2 Serisi Active Tourer satışa sunuldu - Son Dakika

BMW'nin elektrikli model gamında önemli bir adımı temsil eden i4, Kapadokya'da düzenlenen basın lansmanıyla birlikte Türkiye yollarına çıktı. BMW i4 ülkemizde eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulurken, eDrive40 versiyonunun fiyatı 1 milyon 892 bin TL'den başlıyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye temsilcisi olduğu BMW'nin kompakt suv sınıfında yenilenen modeli 2 Serisi Active Tourer, Kapadokya'da düzenlenen özel bir etkinlikle otomotiv basınına tanıtıldı.

BMW 2 Serisi Active Tourer, geniş ve sekizgen biçimli Böbrek Izgaraları, keskin çizgilere sahip LED farları ve geniş omuz çizgileriyle öne çıkıyor. Gövdeye entegre edilen kapı kolları modelin yalın tasarım felsefesini ön plana çıkarırken, düz A sütunu ve uzatılan yan cam grafiği de Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer'a dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeni 2 Serisi Active Tourer, sahip olduğu modern ve estetik detayları sayesinde sportif ve güçlü bir duruş sergiliyor. Ayrıca modelin önceki nesline göre yapılan iyileştirmelerle 0.26 Cd seviyesine düşürülen sürtünme katsayısı otomobilin verimliliğine de katkı sağlıyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik

BMW 2 Serisi Active Tourer'ın ikinci nesliyle gelen önemli yenilikleri arasında geniş ve çok yönlü iç tasarımı öne çıkıyor. Kabin geometrisi ve iç tasarımın detaylarında BMW'nin teknolojik amiral gemisi modeli BMW iX'ten alınan ilham kendisini fazlasıyla hissettiriyor. Böylelikle ince gösterge paneli, BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler sayesinde Premium bir ambiyans yaratılan yaşam alanı oluşturuluyor.

Standart olarak sunulan BMW Kavisli Ekran, Head-Up Display, Adaptif LED Farlar ve Sürüş Asistanı donanımları ile sürüş konforunu artırırken; opsiyonel olarak sunulan ve 360 derece görüşe olanak sağlayan Park Asistanı Plus donanımı ile şehir içi kullanım konforunu da artırıyor.

Kol dayamanın önünde yer alan cömert eşya gözünde hem akıllı telefon hem de termos gibi günlük hayatı kolaylaştıran eşyalar için geniş bir kullanım alanı sunuluyor. Model, yolcularına selefine göre çok daha konforlu bir uzun mesafe yolculuğuna da olanak sağlıyor. Elektrikli olarak ayarlanabilen sürücü koltuğu aynı zamanda hafıza fonksiyonunu da kullanıcısına sunuyor.

BMW 2 Serisi Active Tourer, 13 santimetreye kadar öne kayabilen arka koltukları ve 40: 20: 40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları sayesinde kullanıcılar için çok amaçlı bir yük bölmesi haline geliyor. Bu doğrultuda bagaj hacmi 1405 litreye ulaşabiliyor.

Modelde kulanılan mild hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm'lik tork sağlanıyor.

1.5 Litre hacminde benzinli BMW Twinpower Turbo motoru ile birlikte kombine olarak 170 bg güç üreten Yeni BMW 220i Active Tourer, verimli olduğu kadar performansı yüksek bir sürüş de sunuyor.

Yazı: Önder Canözer/ Fotoğraflar: BMW Türkiye

Mekan: Kapadokya – Türkiye

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