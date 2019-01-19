Son Dakika Haberleri: Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı

Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı

33 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Şehit Erhan Öztürk Parkı içinde belediye tarafından yenilenen çeşmenin 4 musluğundan 3'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı.

Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Şehit Erhan Öztürk Parkı içinde belediye tarafından yenilenen çeşmenin 4 musluğundan 3'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı.

Sabah temizlik için park içinde çalışan Orhangazi Belediyesi çalışanları tarafından fark edilen olay ile ilgili araştırma başlatıldı. Vatandaşlar ise daha önce park içinde bulunan çizgi film kahramanlarının heykellerinin parçalandığını anımsatarak, şimdi de çeşme musluklarının çalınmasına tepki gösterdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:17 Kaynak: DHA

Bursa, Orhangazi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TIR'a Çarpıp Hurdaya Dönen Araçta Hız Kadranı 140 Kilometrede Takılı Kaldı Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı

Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 14:50:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]