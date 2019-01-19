Yenilenen Çeşmenin Muslukları Çalındı
33 dakika önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Şehit Erhan Öztürk Parkı içinde belediye tarafından yenilenen çeşmenin 4 musluğundan 3'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı.
BURSA'nın Orhangazi
ilçesindeki Şehit Erhan Öztürk
Parkı içinde belediye tarafından yenilenen çeşmenin 4 musluğundan 3'ü gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülerek çalındı. Sabah
temizlik için park içinde çalışan Orhangazi Belediyesi
çalışanları tarafından fark edilen olay ile ilgili araştırma başlatıldı. Vatandaşlar ise daha önce park içinde bulunan çizgi film kahramanlarının heykellerinin parçalandığını anımsatarak, şimdi de çeşme musluklarının çalınmasına tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:17 Kaynak: DHA
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