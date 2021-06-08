SİVAS DOĞAL AKVARYUM GÖKPINAR GÖLÜ'NÜN ÇEVRESİ YENİLENDİ - Son Dakika

SİVAS'ın Gürün ilçesinde yer alan, doğal akvaryum Gökpınar Gölü'ndeki peyzaj ve ıslah çalışmaları tamamlandı.

Berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryumu andıran ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Hassas korunacak alanlar' listesine alınan Gökpınar Gölü'nde, İl Özel İdaresi'nce başlatılan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Göl çevresinde günü birlik oluşan ziyaretçi yoğunluğunu dengelemeyi amaçlayan proje kapsamında; ahşap malzeme kullanılarak kamelyalar, kendine hayran bırakan berrak suyun yakından görülebileceği gezinti ve seyir alanları, oturma alanları, çocuk oyun alanları ve birçok donatının bulunduğu yeni mekanlar oluşturuldu. Mevcut doğal dokunun korunarak yeşil alanların artırıldığı göldeki düzenleme çalışmaları ziyaretçilerden de tam not aldı.