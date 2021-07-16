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Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu

16 Temmuz 2021 Cuma 10:37
Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye tarafından temsil edilen Citroen, yenilenen C3 Aircross SUV'u Türkiye'de satışa sundu.

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye tarafından temsil edilen Citroen, yenilenen C3 Aircross SUV'u Türkiye'de satışa sundu.

Citroen açıklamasına göre, markanın güncel tasarım diliyle birlikte güçlü bir görünüme kavuşan yeni C3 Aircross SUV, üst seviyede konforu, teknolojisi ve modüler yapısıyla B-SUV sınıfındaki iddiasını artırdı.

Yeni C3 Aircross SUV, her ikisine de EAT6 otomatik şanzımanın eşlik ettiği, ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor ve yüksek verimlilikle çalışan 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleriyle Citroen showroomlarında yerini aldı.

Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanım seçeneğinin sunulduğu yeni C3 Aircross SUV'da zengin kişiselleştirme seçenekleri de yer alıyor. 6 farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebilen C3 Aircross SUV, 4 farklı renk paketiyle de kişiselleştirilebiliyor. Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni C3 Aircross SUV, 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Açıklamaya göre, "CXPERIENCE" konsept otomobilden esinlenen ve ilk olarak 2020 yılında yeni Citroen C3'te kullanılan tasarım felsefesi, Citroen'in 2021 yılındaki yeni marka kimliğini gözler önüne seriyor.

Yeni ön görünüm, özellikle V-Işık imzası yeni LED far tasarımıyla dikkati çekiyor. Yeni Citroen C3 ve yeni Citroen C4 ile benzer ancak daha heybetli bir görünüme sahip olan krom marka logosu LED farlara doğru genişliyor. LED farlar yüksek aydınlatma performansıyla daha fazla görüş ve güvenlik sağlıyor.

Yeni geometrik desene sahip ön ızgara, renk eklentilerine sahip yeni gümüş gri tampon alt koruma kaplaması gibi detaylar yeni Citroen C3 Aircross SUV'un güçlü ve dinamik görünümünü destekliyor. Yeni ön tasarım yüksek ve yatay tasarımlı motor kaputu ile modern bir görünüm sunarken aynı zamanda sağlam ve güven veren bir izlenimi de beraberinde getiriyor.

Sınıfının en geniş ve en modüler iç mekanı

Yeni Citroen C3 Aircross SUV, sınıfının en geniş, en modüler ve en aydınlık iç mekanıyla konforlu ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Kızaklı koltukların sağladığı fonksiyonellikle 410 litre ile 520 litre arasında değişen bagaj hacmi, arka koltukların katlanmasıyla 1.289 litreye kadar çıkıyor. Geniş cam alanlar ve panoramik cam tavanın da katkısıyla sürücü ve beraberindeki yolcular aydınlık bir iç mekanın keyfini sürebiliyor. Citroen C3 Aircross SUV hem arka hem de ön koltuklardan erişilebilen ve sürgülü bir kapakla kapatılabilen geniş bir saklama alanına sahip yeni orta konsol ile son derece fonksiyonel bir yapı sunuyor. Arka koltuktaki katlanan orta kol dayamaya bütünleşmiş bardak tutucular, ön koltukların arkasındaki cepler ve orta konsolun alt kısmında çok sayıda saklama alanı dahil olmak üzere tüm yolculara bolca saklama alanı imkanı tanınıyor.

Üst seviye konfor yeni Citroen C3 Aircross SUV'a da geldi

Yeni Citroen C3 Aircross SUV, Citroen Advanced Comfort programının da katkısıyla araç içi konforu daha da artırarak kullanıcıların kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlıyor.

Yüksek sürüş konforu sağlayan süspansiyon ayarlarına ek olarak, yeni Citroen C3 Aircross SUV, ilk kez Citroen C5 Aircross modelinde kullanıma sunulan yeni Advanced Comfort koltuklarla daha da fazla seyahat konforu sağlıyor. Metropolitan Gri kumaş ve Hype Gri deri ambiyanslarıyla sunulan Advanced Comfort koltuklar, Görsel konfor, Ağırlama konforu, Duruş konforu ve Dinamik konfor olmak üzere dört konfor özelliği ile oturma konforunu iyileştiriyor.

Ayrıca yeni Citroen C3 Aircross SUV, sürüşü kolaylaştıran ve daha güvenli bir sürüş sağlayan teknolojilerle donatılıyor. Yeni 9 inç dokunmatik ekran kullanım kolaylığını destekliyor. Sürüş konforunu ve güvenliğini destekleyici 12 farklı sürüş destek sistemiyle dikkati çekiyor. Head-up display sürüşle ilgili önemli bilgileri sürücünün görüş alanında gösterirken Trafik İşareti Tanıma ve Hız Limitleme Sistemi, Aktif Güvenlik Freni, Uzun Far Asistanı, Çarpışma Uyarı Sistemi gibi birçok fonksiyon sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma ve 180 derece geri görüş özelliğine sahip arka kamera gibi teknolojiler de Citroen C3 Aircross SUV'da yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Park Asistanı opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu
Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu

Münir Karaloğlu, Türk Lirası, Türkiye, Citroen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilenen Citroen C3 Aircross SUV Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika


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