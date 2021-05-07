Yenilenen Citroen C4 Türkiye yollarına çıktı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Citroën, kompakt hatchback sınıfında tepeden tırnağa yenilenen C4 modelini Türkiye'de 4 farklı motor ve 4 farklı donanım seçeneğiyle satışa sundu.

Dijital lansman etkinliğiyle tanıtılan ve ülkemizde yeni nesil Euro 6d uyumlu benzinli ve dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilecek olan yeni C4, 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Global anlamda Stellantis çatısı altında yer alan ve ülkemizde Groupe PSA Türkiye çatısı altında temsil edilen Citroën'in kompakt hatchback modeli, özgün tasarımı, teknolojisi ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni C4'ün yeni ön ve arka ışık imzası ilk bakışta öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Model, Feel, Feel Bold, Shine ve Shine Bold adı verilen 4 ayrı donanım paketiyle tercih edilebiliyor.

Citroën Genel Müdürü Selen Alkım

"Kapanma döneminde online rezervasyon imkanıyla satışta"

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan Citroën Genel Müdürü Selen Alkım şunları söyledi; "Yeni C4, bir önceki nesline göre çok farklı bir otomobil. Tasarımı, teknolojisi, konforu ve yerden yüksekliğiyle hatchback sınıfına yepyeni bir soluk getiriyor. Hem SUV'ye göz kırpıyor, hem de dört dörtlük bir Crossover formu taşıyor. Bu kapsamda, yeni C4'ün geniş bir kitleye hitap etmesini bekliyoruz. Rakip olarak, tüm B-SUV'leri ve C-Hatchback'leri kesinlikle hedefliyoruz. Aynı zamanda, tüm SUV kullanıcılarının da beğenisini kazanacağına ve ilgisini çekeceğine inanıyoruz. İlk olarak Nisan ayında test araçlarımızı Türkiye'ye getirmiştik. Bu sayede, 100'den fazla test aracını bayilerimiz aracılığıyla 1000'e yakın Citroën müşterisine tam kapanma döneminden hemen önce test ettirdik. Bugün itibariyle de resmen satışa sunmuş olduk. Kapanma döneminin bitimine kadar yeni C4 için gelen talepleri toplayacağız. Mayıs'ın son haftasıyla birlikte ilk teslimatlarımız başlayacak. Aynı zamanda, müşterilerimize bütün satış seçeneklerini sunmak adına kapanma döneminde online rezervasyon imkanı da sunuyoruz. Yeni C4'ün özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla iddialı bir model olacağına inancımız tam."

Kompakt hatchback C4 B-SUV pazarına da göz kırpıyor

Yeni C4'ün tasarımı karakteristik bir Citroën imajı ortaya koyarken, uygulanan detaylarla daha modern bir görünüm sergiliyor. Büyük tekerlekler, heybetli ve kaslı detaylar kadar gövde etrafını 360° dönen koruyucu kaplamalar sayesinde yeni C4, güçlü ve aynı zamanda sağlam bir SUV hissi uyandırıyor.

Yeni C4'e önden bakıldığında Citroën'nin CXPerience Concept, Ami One Concept ve 19_19 Concept gibi çalışmalarla başlayan ve 2020 başlarında yeni C3 ile devam ettirilen tasarımın modern bir yorumu dikkat çekiyor. Söz konusu mimaride V-şeklindeki ışık imzasına sahip çift katmanlı ön tasarım ve ön taraf boyunca uzanan krom marka logosu özgün bir görünümü beraberinde getiriyor. Mimarinin en güncel uygulamasında marka logosunun uçları yanlara doğru uzayarak gündüz farlarını içine alıyor. Böylece tamamen LED "Citroën LED Vision" far teknolojisi ile LED gündüz farları ve üç adet LED modülden oluşan ön farlar görsel olarak ön plana çıkartılıyor.

Yüksek ve yatay konumlu motor kaputu yeni C4'ün güçlü görünümüne katkıda bulunuyor. Mat siyah alt eklentiye sahip ön tampon küçük darbelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Ami One Concept ve 19_19 Concept'te kullanılan makro chevron desenli hava giriş ızgaraları ise detaylara gösterilen özeni gözler önüne seriyor. Yeni C4'ün özgün tavan çizgisi ve eğimli arka camla birlikte fiziksel olarak gövdeyle bütünleşen tavan spoyleri otomobilin aerodinamik üstünlüğüne vurgu yapıyor. Üç adet camı içine alarak aydınlatma birimleriyle bütünleştiren eğimli tavan çizgisi ise efsanevi Citroën GS'e atıfta bulunuyor. Yeni C4'ün arka kısmı da tasarımıyla otomobilin genel dinamizmini ve sağlamlığını tamamlıyor. Bagaj kapağının açılmasıyla oluşan geniş yükleme ağzı 380 litrelik büyük bir bagaja erişim sağlıyor. Eğimli arka cam, dik bagaj kapağı ve spoyleriyle arka kısım ise 2004 yılında tanıtılan C4 Coupé'nin tasarımından esintiler taşıyor. Parlak siyah bir şeritle birbirine bağlanan aydınlatma birimleriyle yeni C4 V şeklindeki LED stop tasarımıyla ön tarafın tasarım dilini devam ettiriyor.

Yeni Citroën C4 iç mekandaki yüksek kalite algısı ve modern yapısıyla da rakiplerinden ayrılıyor. Sürücüleri karşılayan modern konsol tasarımı, kenarları yumuşatılmış zarif kapı panelleri, zengin saklama alanları, yumuşak ve esnek malzemeler Citroën Advanced Comfort programının yansıması olarak dikkat çekiyor. Yatay konumlandırılan geniş ön konsol yolculara genişlik ve ferahlık hissi verirken; konsol sehpası, Citroën Akıllı Tablet Desteği® ve akıllı telefon saklama alanı gibi zekice uygulanan tasarım çözümleri kullanışlılığı destekliyor. Yeni C4'ün çerçevesiz HD dijital gösterge paneli Citroën marka kimliğine uygun grafiklerle okunaklı bir yapı sunuyor. Modern ve şık tasarımı kadar okunaklı yapısıyla da dikkat çeken gösterge paneli, büyük renkli yükseltilmiş gösterge ekranı (Head-Up Display) tarafından tamamlanıyor. Renkli ekranlı Head-Up Display ekran, temel sürüş bilgilerini sürücünün doğrudan görüş alanına renkli olarak yansıtıyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan önemli sürüş bilgilerine erişebiliyor. Orta konsolun en üst noktasında son derece ince ve çerçevesiz 10 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor. Söz konusu ekran araç kontrollerinin merkezini oluşturuyor. Ekran yansıtma özelliğiyle bu modern dokunmatik ekran, uyumlu akıllı telefonun ekranını aktarmak veya yansıtmak için kullanılabiliyor. İklimlendirme sistemine ait kumanda paneli ise büyük boy düğmeleriyle ergonomik bir kullanım sunuyor. Aydınlık bir kabin içi sunabilen Yeni Citroën C4, toplam 4.35 m²'lik bir cam alan sunarken, elektrikli açılır panoramik cam tavanıyla da ferah yolculukları arka koltuklar için bile garanti ediyor. Arka koltuklarda sunulan 198 mm'lik diz mesafesi ise sınıfının en iyi değeri olarak ön plana çıkıyor. Alçak ve düz yükleme eşiğine (715 mm) sahip 380 litrelik bagaj bölümü ise 1250 litreye kadar genişleyebiliyor.

4 farklı motor seçeneğiyle Türkiye pazarında

Yeni Citroën C4, Türkiye pazarı için farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılayan motor seçenekleri sunuyor. Bu kapsamda, tamamı Start& Stop sistemine sahip hem benzinli hem de dizel motor seçenekleri sürücüler tarafından tercih edilebiliyor.

Yeni C4'ün benzinli motor seçenekleri ise manuel hem otomatik şanzımanlarla kombine ediliyor. Euro 6d normunu karşılayan 1.2 PureTech 100 HP motorda 6 vitesli manuel şanzıman yer alırken, 1.2 PureTech 130 HP motor ise EAT8 otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. 1.2 PureTech 155 HP motorda ise EAT8 otomatik şanzıman görev alıyor. Citroën C4'ün tek dizel motor seçeneğini ise yine Euro 6d normunu karşılayan 1.5 BlueHDi 130 HP motor temsil ederken, kendini kanıtlamış bu motor EAT8 otomatik şanzımanla kombinleniyor. Yeni C4'ün yüksek verimliliğe sahip motorlarının yer aldığı versiyonlarda iç mekandaki metal görünümlü E-Toggle adı verilen şık ve kullanışlı vites kumanda birimi öne çıkıyor. Yeni C4'te sunulan 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyonlarında kullanıcılara sunulan e-Toogle, geri vites boş veya ileri vitesin kolayca seçilebilmesi için 3 konumlu (R, N ve D) yapısıyla öne çıkıyor. Bunun dışında, park konumuna geçmek için P ve manuel moda geçmek için M olmak üzere iki adet kısa yol düğmesi de bulunuyor. Vites konsolunda ise elektrikli el freni kumandası ile Eko, Normal ve Spor olmak üzere sürüş modu seçim paneli yer alıyor.

Konfor beklentileri dört ana başlıkta ele alınıyor

Citroën markasına ait otomobillerin tasarım ve gelişimine yön veren Citroën Advanced Comfort programı konfor kavramına ulaşmanın yeni ve modern yolunu ortaya koyuyor. Bu doğrultuda yeni C4, farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan sürücülerin beklentilerini karşılamak için Citroën Advanced Comfort® programını dört ana başlık altında ele alıyor.

• Sürüş konforu, sürücü ve beraberindeki yolcuları gerek süspansiyon gerekse de gürültü konforu bakımından dış dünyadan izole ederek bir koza etkisi yaratıyor.

• Yaşam konforu, geniş yaşama alanı, pratik saklama alanları ve sunmuş olduğu akıllı çözümlerle kabin içindeki yaşamı kolaylaştırıyor ve eğlenceli hale getiriyor.

• İç huzur konforu, sadece gerçekten yararlı olanı bilgileri görüntülemek için bilgileri düzenliyor ve öncelik belirleyerek rahatlatıcı bir iç atmosfer yaratıyor. Bu sayede sürücünün zihinsel iş yükünü azaltıyor.

• Kullanım konforu, sezgisel teknolojilerle otomobil ve donanımlarının optimize ediyor, günlük kullanımı kolaylaştıran yardımcı donanımlar sunuyor ve dijital çözümlerle yolcular ile otomobil arasındaki bağı akıcı hale getiriyor.

Uçan halı etkisi

Yeni C4, standart olarak Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® süspansiyon ile yollara çıkıyor. C5 Aircross SUV modellerinde kullanılan süspansiyon sistemi üstün süsüş dinamizmi dışında markanın "uçan halı etkisi" olarak tanımladığı üstün konfor seviyesi sunuyor. Citroën'e özel bu yenilikçi teknoloji marka müşterilerinin önem verdiği süspansiyon sisteminin sönümleme kalitesini artırmayı amaçlıyor. Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® aynı zamanda Citroën markasının süspansiyon alanındaki uzmanlığının gelmiş olduğu en son noktayı da gözler önüne seriyor.

Marka 100 yıldan daha uzun bir süredir müşterilerine gelişmiş süspansiyon konforu çözümleri sunuyor. Citroën Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi® sisteminde, geleneksel sistemlerden farklı olarak her iki tarafa biri sönümleme ve diğeri geri basma olmak üzere iki hidrolik stoper bulunuyor. Süspansiyon böylece uygulanan gerilimlere bağlı olarak iki aşamada çalışıyor. Hafif sönümleme ve geri basma durumlarında yay ve amortisör, hidrolik stoperlerden yardım almadan dikey hareketleri kontrol ediyor. Söz konusu stoperlerin sağlamış olduğu esneklik sayesinde otomobilde bozuk zeminde süzülme hissi veren uçan halı etkisi yaratılıyor. Çok daha yoğun çalışma ortamlarında ise yay ve amortisör sarsıntıyı hafifletmek üzere hidrolik sönümleme ve geri basma stoperiyle birlikte çalışıyor. Enerjiyi emen ancak bir kısmını geri basan geleneksel mekanik stoperin aksine, hidrolik stoper bu enerjiyi emerek dağıtıyor. Böylece sistem sekme yapmıyor.

Bağlanabilirlik

Yeni C4, güncel bağlantı teknolojileriyle geliyor. Modelde bulunan 10 inç dokunmatik ekranın yanı sıra akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği, Android Auto ve Apple CarPlay ile Connect Play sürücülerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılayarak yolculukları aynı zamanda keyifli anlara dönüştürüyor. Ayrıca, araç içerisinde yer alan ikisi önde ve biri arkada olmak üzere üç adet USB soketi hem sürücü hem de diğer yolcuların sürekli olarak bağlantıda kalmasını sağlıyor. Öte yandan, Citroën yeni C4 modelinde öndeki yolcuların keyifle seyahat etmesini sağlayacak "Citroën Akıllı Tablet Desteği®" bulunuyor. Ön konsola entegre edilen akıllı katlanan taşıyıcı sistemi, farklı markalardan tabletlerin güvenli bir şekilde sabitlenmesine olanak tanıyor. Böylece, yolcu tableti sürüş esnasında kullanabiliyor. Sürgülü çekmece ise ön konsolda yolcuya bakacak şekilde konumlandırılıyor ve bir tabletin saklanmasına olanak tanıyor.

16 yeni nesil sürüş destek sistemi

Yeni C4, yeni nesil Citroën modellerinde olduğu gibi sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu arttıran 16 adet yeni nesil sürüş destek sistemiyle de donatılıyor. Tüm bu sistemler otonom sürüşe giden yolda önemli bir adımı oluşturuyor. Acil Durum Fren Sistemi, Çarpışma Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Aktif Şerit Takip Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Otoyol Sürücü Destek Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Trafik İşareti ve Hız Levhası Tanıma Sistemi gibi sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini destekliyor. Uzun Far Asistanı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Renkli Head-Up Display, Elektrikli El Freni, Arka Kamera ve 180 Derece Geri Görüş, Yokuş Kalkış Desteği ve Viraj Aydınlatma Sistemi gibi elektronik sistemler ise daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Bununla birlikte, Citroën'de ilk defa kullanılan Acil Durum Çağrı Sistemi (e-call) özelliği sayesinde, acil durum anında aracın konumu otomatik olarak acil durum yetkilisine aktarılıyor.

Zengin kişiselleştirme seçenekleri

Yeni C4, Türkiye'deki sürücüler için zengin kişiselleştirme seçeneklerine olanak sağlıyor. Bu kapsamda, Turuncu (Karamel), Kırmızı (İksir), Beyaz, Mavi (Buz), Siyah, Gri (Platin) ve Gri (Çelik) olmak üzere 7 farklı gövde rengi sürücüler tarafından tercih edilebiliyor. Bununla birlikte, parlak siyah ve gri renk paketleri tercih edilebilen diğer kişileştirme seçenekleri arasında yer alıyor. Yeni C4'te sportif ve dinamik dış görünüme katkıda bulunan büyük çaplı lastik ve jantlar kombinasyonları zengin seçim özgürlüğü sunuluyor. Seçenekler 16 inçlik kapaklı döküm jantlarla başlayarak 16 inçlik alaşım jantlarla devam ediyor. Bunun dışında, 17 inç ve farklı tasarımlara sahip 18 inçlik jant alternatifleri bulunuyor. Bir tür marka imzası haline gelen dokunma hissi uyandıran yumuşak ve sıcak renklere sahip iç mekan uygulamaları ise Citroën modellerinin iç mekanını şekillendirmeye devam ediyor. Koltuk sırtlıklarındaki kontrast renkli şerit kapı panellerindeki renkleri tamamlayarak tasarım bütünlüğü oluşturuyor. Sürücülere iç mekanı şekillendirmek üzere Standart ve Metropolitan Gri olmak üzere iki farklı tema sunuluyor.