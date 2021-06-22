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Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor - Son Dakika

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

22.06.2021 18:04
Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor, System.String[]

Dacia’nın SUV segmentindeki başarılı temsilcisi Duster, tepeden tırnağa yenilenirken, EDC şanzımana da kavuşuyor.

CARMEDYA.COM – Dacia'nın SUV segmentindeki başarılı temsilcisi Duster, tepeden tırnağa yenilenirken, EDC şanzımana da kavuşuyor.

Yeni Duster, 8 inçlik multimedya ekranı, markanın yeni imzası olan Y şeklindeki LED ışık imzalı farlar ve Arizona Turuncu gövde rengi gibi öne çıkan yeni özellikleriyle Eylül ayında ülkemizde satışa sunulacak.

2010 yılından bu yana satışa sunulan Duster, bugüne kadar 1.9 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı ve 2019 yılından bu yana Avrupa'da perakende SUV satışlarında kendi sınıfının lideri konumunda bulunuyor.

Yenilikle birlikte renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Yenilenen modelde Dacia'nın ilk kez Sandero ailesinde kullanılan yeni marka kimliğinin tasarım unsurlarını görebiliyoruz. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster'ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor.

Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

İç mekanda daha fazla konfor

Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini kalite ve konfor algısını yükseltiyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor.

Yeni Duster, tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor.

70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor.

Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

Donanım seviyesine bağlı olarak dijital ekranlı otomatik klima, direksiyonda aydınlatmalı kumandalara sahip hız sabitleme, ısıtmalı ön koltuklar ve eller serbest kart sistemi sunuluyor.

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

İki yeni multimedya sistemi ve gelişen 4×4 ekranı

Yeni Duster'da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor.

Media Display'de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay ile Android Auto gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor.

Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğim ölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

Daha fazla güvenlik

Standart olarak sunulan hız sınırlandırma, yeni nesil ESC'nin yanı sıra Yeni Duster'da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park Asistanı, Yokuş Kalkış ve 4×4 versiyonlar için Yokuş İniş Destek Sistemi gibi özellikler, bu sistemler arasında yer alıyor. Ayrıca önde bir, yanlarda birer ve arkada da bir adet olmak üzere toplamda 4 adet kameradan oluşan 360 derece kamera sürücünün işini kolaylaştırıyor.

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

Motor gamı ve EDC şanzıman

Yeni Duster'ın yenilenen motor gamı daha düşük karbon emisyonlarıyla öne çıkıyor. Tüketicilerin merakla beklediği otomatik EDC şanzıman ise TCe 150 bg motorla kombine ediliyor. Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bg seçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşmış.

Modelde dCi 115 bg (4×2 veya 4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 90 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman, TCe 150 bg (4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman ile TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman kombinasyonları yer alacak. Bunların yanında fabrika çıkışlı olarak ECO-G 100 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman kombinasyonu da LPG tercih edenlere sunulacak.

Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Dacia Duster EDC ile geliyor - Son Dakika


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