Yenilenen Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye'de - Son Dakika

Dacia'nın Sandero ve Sandero Stepway modelleri üçüncü nesilleriyle Türkiye yollarına çıkıyor.

CNF-B platformundan yükselen ve markayı B-HB segmentinde temsil eden Sandero ile B-SUV modeli Sandero Stepway modellerinin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle sunulurken, Yeni Sandero ise mart ayında 134 bin 900 TL'den başlayan özel lansman fiyatlarıyla bayilerde yerini alacak.

Geçtiğimiz ay küresel çapta açıklanan Renaulution stratejik planına paralel olarak marka, üçüncü nesil Sandero ailesiyle güvenilir, özgün ve en iyi fiyat-performans oranına sahip araçlar sunma stratejisine bağlı kalıyor.

İlk kez 2008 yılında yollarla buluşan Sandero ve Sandero Stepway, tüm dünyada toplamda 2,1 milyonluk satış başarısına ulaşırken, Türkiye'de ise 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu. 2017 itibarıyla Avrupa'da binek otomobil perakende pazarı lideri konumunda bulunan Sandero ailesi, üçüncü nesliyle birlikte tüm bu başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş

"Yeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı"

Yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yepyeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı olduğunu ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, hepimize hayatımızda gerçekten nelerin önemli olduğunu hatırlatan bir dönem oldu. Geleceğin mobilitesi bizi daha sürdürülebilir tüketime, temel ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway de işte bu temellere bağlı kalarak tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak üzere tepeden tırnağa yenilendi. Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı. Renault Grubu'nun bilgi birikiminden yararlanarak CMF-B platformunda üretilen modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi bir çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, Yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren Yeni Sandero Stepway'in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 oranında pay aldı. Türkiye'de B-SUV segmenti ise, 2015'te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1,5 pay alırken, 2020'de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Sandero

Modern tasarım

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Sandero ve Sandero Stepway, eski nesline kıyasla çok daha modern bir görünüme kavuştu. Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero ailesi, yeni marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara dikkat çekiyor. Yeniden konumlandırılan sis farları ise, ön taraftaki bütünüyle değişen tasarım diline eşlik ediyor. Önden bakıldığında daha eğimli bir çizgiye sahip olan yan camlar dinamik tasarımı tamamlıyor.

Arka tarafta ise genişleyen omuzlar, Yeni Sandero ve Sandero Stepway'e güçlü bir karakter kazandırıyor. Gizlenmesine rağmen kolay ulaşılabilir bagaj kapağı açma düğmesi de yeni bir özellik. Radyo anteni ise tavanın arkasına doğru konumlanarak daha estetik bir görünüm sağlıyor. Y şeklindeki ışık imzası arka farlarda da bulunurken, tasarım anlamında bütünlüğü sağlıyor. Pratik kullanım ve estetik iyileştirme amacıyla otomobillerin kapı kolları da bu tasarım bütünlüğüne uygun olarak yenilendi. Ayrıca Dacia markasında ilk kez elektrikli açılır cam tavan yer alıyor.

Yeniden tasarlanan yan aynalar sayesinde Yeni Sandero'nun genişliği aynalar kapalı halde 115 mm artarken, açık halde ise sadece 13 mm arttı. Böylece modelin toplam dış genişliği neredeyse değişmezken, akıllı tasarım dokunuşlarıyla iç mekanda ferahlık sağlanıyor. Yeni Sandero'da ön tekerlek izi 37 mm genişledrken, otomobilin toplam yüksekliği 20 mm azalmış, boyu ise 19 mm artmış. Yerden yükseklik bir önceki nesil ile aynı kalırken, Yeni Sandero boyutlarıyla kompakt bir otomobil olma özelliğini sürdürüyor. Otomobilin ağırlığı yaklaşık 60 kg artmasına rağmen, ön camın daha eğimli olması, yeniden tasarlanmış yan aynalar ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı yüzde 11,1 oranında (0,719) azaltılmış. Bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı sağlanıyor.

Yeni Sandero Stepway

Yeni Sandero Stepway'e SUV aşısı

B-SUV segmentinde yer alan Yeni Sandero Stepway, dış taraftaki tasarım detaylarıyla SUV kimliğini daha çok ön plana çıkarıyor. Yeni Sandero'ya kıyasla yerden yüksekliği 41 mm daha fazla olan Yeni Sandero Stepway'in aynalar kapalı halde genişliği ise 87 mm artmış. Yenilenen tasarımıyla Yeni Sandero Stepway daha kaslı hatlara sahip. Kaput üzerindeki çizgiler de bu güçlü yapıyı vurguluyor. Ön ve arkada bulunan krom görünümlü koruma kızakları ve yan kapı korumaları da güçlü duruşu destekliyor. Yeni Sandero Stepway ile birlikte gelen modüler tavan barları, ilk kez enine doğru da konumlandırılabiliyor. Bu özellik sayesinde port bagaj, bisiklet ya da kayak malzemesi gibi eşyalar kolaylıkla otomobile yüklenebiliyor.

Yeni Sandero'da olduğu gibi, Yeni Sandero Stepway'de de aerodinamik direnç katsayısı azaltılmış. Yüzde 6,3 azalan katsayı (0,836) ile düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit verilerine ulaşılıyor.

Yeni renk ve jant seçenekleri

Yeni Sandero ve Sandero Stepway'de yedişer farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero Stepway'in lansman rengi olan Atacama Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni Sandero'da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille birlikte ilk kez renk skalasına katıldı.

Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, Yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor.

Geniş iç mekan

Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in iç mekanı da dış tasarıma paralel olarak önemli bir değişim geçiriyor. İç mekanda direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu vadediyor. Ön panel, kapı panelleri ve koltuk döşemelerinde kullanılan dekoratif malzemeler, iç tasarımda göze hoş gelen bir tasarım bütünlüğü sağlıyor. Yenilenen otomatik klima dizaynı, yeni tuş takımı ile birlikte ergonominin yanında şık bir görünüm sağlıyor. Dacia'nın yeni tasarım diline işaret eden havalandırma ızgaraları, kalite algısını daha ileriye taşıyor. Konsolun üzerinde konumlanan multimedya ekranı ise teknolojik bir kokpit deneyimi yaşatıyor. Modellerde alınabilen 8 inç multimedya ekranı Dacia markası için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yeni Sandero'dan farklı olarak Yeni Sandero Stepway, havalandırma çerçeveleri, iç kapı panelleri ve koltuk tasarımındaki özel dikişlerde Dacia markasıyla özdeşleşen Atacama turuncu detaylarla dikkat çekiyor.

Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'deki gösterge panelleri de artık çok daha rahat okunabilir hale gelmiş. LPG tankı doluluk bilgisini de kullanıcıyla paylaşan gösterge paneli, yolculuk esnasında büyük kolaylık sağlıyor. Ayarlanabilir koltuklarda yeni bir yorumla sunuluyor.

Sandero ailesi ön ve arka kapı panellerinin yanı sıra, orta konsol gibi bölümlerde bir önceki nesile göre 2,5 litre artışla 21 litrelik depolama hacmini kullanıcılarla buluşturuyor. 410 litrelik bagaj hacmi de iddialı bir kapasite sunuyor. Son olarak Dacia modellerinde ilk kez gelen elektrikli açılır cam tavan, iç mekandaki ferahlık hissi veriyor.

Yeni Sandero ailesinde, omuz mesafesi 8mm, arka koltuk diz mesafesi ise 42 mm artmış. Yeni diz mesafesiyle Yeni Sandero ailesi 2 modelde de sınıflarının en iyi arka koltuk diz mesafelerinden birini sunuyor.

CMF-B platformuyla birlikte gelen güvenlik ve sürüş özellikleri

Yeni Renault Clio ve Captur modellerinin de üretildiği Modüler CMF-B platformunun Dacia markası özelinde ilk kez kullanıldığı modeller olan Yeni Sandero ve Sandero Stepway, önemli iyileştirmelerle geliyor. Daha hafif ve sertleştirilmiş şasi, yeni karoseri yapısı sayesinde titreşimlerin kabine iletimi azaltılarak araç içi sesi ortalama 3 ila 4 desibel düşürülmüş.

Yeni elektrik takviyeli ayarlanabilir direksiyon kullanımda önceki nesile göre yüzde 36 daha az güç gerektiriyor. Araç hızına duyarlı direksiyon artık daha sessiz çalışırken, sürüş ve manevra esnasında büyük kolaylık sağlıyor.

Sandero ailesine birçok yenilik getiren platformla birlikte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta uyarı sistemi ilk kez kullanılıyor. Ayrıca E-Call, Yokuş Kalkış Yardımcısı ve Start&Stop teknolojisine sahip modellerde, elektrikli park freni ve eller serbest Dacia Kart sistemi ise ilk kez sunuluyor.

3 farklı multimedya sistemi

Tamamen yenilenen Sandero ve Sandero Stepway, tüketicilerin her seviyedeki ihtiyacına cevap veren 3 farklı multimedya sistemine sahip. Giriş seviyesinde sunulan Media Control, USB ve Bluetooth bağlantısı sunarken, 2 adet hoparlör ve 3,5 inç TFT ekranlı radyo sistemi içeriyor. Ayrıca ücretsiz olarak sunulan Media Control aplikasyonu indirilerek, ön konsoldaki bölmeye yerleştirilen akıllı telefonlar tıpkı bir multimedya sistemi olarak kullanılabiliyor. Müzik, telefon, navigasyon ve araç bilgileri, bu uygulama üzerinden görüntülenebiliyor. Sürücü tarafında bulunan çift mikrofon ise, daha net ses aktarımı sağlayarak otomobil için telefon görüşmelerinin kalitesini artırıyor.

Tüm Prestige versiyonlarında standart olarak sunulan Media Display sisteminde ise, 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay özellikleri bulunuyor. Konumu ve boyutu tamamen değişerek çok daha ergonomik bir hale gelen ekran, 4 hoparlör ile birlikte geliyor. Media Display multimedya sistemi, ekranın sol tarafına yerleştirilebilen telefon sabitleme aparatıyla birlikte sunuluyor. Sürücü ayrıca, direksiyon üzerinde bulunan tuş yardımıyla tek dokunuşla Siri üzerinden otomobiliyle iletişim kurabiliyor.

Media Nav sistemi ise, Media Display'in özelliklerine ek olarak Renault ve Dacia markalarında ilk olan kablosuz Apple CarPlay ile donatıldı. Bu sistem ile ek 2 hoparlör daha sunulurken, navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor.

Verimli motor seçenekleri ilk kez X-Tronic şanzımanla kombinleniyor

Yeni Sandero ve Sandero Stepway, ilk kez X-Tronic şanzımanla geliyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. Bugüne kadar başarısını kanıtlayan, turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Yeni Sandero'da mevcut.

Her iki model de Comfort ve Prestige donanım seviyelerine sahip. Yeni Sandero Stepway 17 Şubat itibarıyla satışa sunulurken, Yeni Sandero ise mart ayında showroomlardaki yerini alacak.

Dacia Sandero

Dacia Sandero Stepway