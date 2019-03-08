Son Dakika Haberleri: Yenilenen Damat İbrahimpaşa Parkı,Halkın Buluşma Merkezine Dönüştü

Yenilenen Damat İbrahimpaşa Parkı,Halkın Buluşma Merkezine Dönüştü

2 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Damat İbrahim Paşa Parkı, çevre sakinlerinin buluşma merkezi haline dönüştü.

Yenilenen Damat İbrahimpaşa Parkı,Halkın Buluşma Merkezine Dönüştü, System.String[]

Nevşehir'in 15 Temmuz Mahallesinin en önemli çocuk oyun alanı ve dinlenme parkı konumundaki Damat İbrahim Paşa Parkında,Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Damat İbrahim Paşa Parkı içerisinde basketbol sahası, spor kondisyon alanı ve çocuk oyun grupları yapılırken park alanı yeni yürüyüş yollarına kavuştu.

Çeşitli türdeki ağaçların da ekimlerinin yapıldığı park alanı içerisinde kamelyaların da yerleştirildiği park alanı otomatik sulama sistemi ile sulanabilir hale getirildi.

Damat İbrahim Paşa Parkı'nın yenilenen hali ile hizmete alınmasıyla birlikte çevre sakinleri çocukları ve torunlarını da yanlarına alarak park alanına koştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:29 Kaynak: Bültenler

Nevşehir, Güncel
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