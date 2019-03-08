Yenilenen Damat İbrahimpaşa Parkı,Halkın Buluşma Merkezine Dönüştü

Nevşehir'in 15 Temmuz Mahallesinin en önemli çocuk oyun alanı ve dinlenme parkı konumundaki Damat İbrahim Paşa Parkında,Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında Damat İbrahim Paşa Parkı içerisinde basketbol sahası, spor kondisyon alanı ve çocuk oyun grupları yapılırken park alanı yeni yürüyüş yollarına kavuştu.

Çeşitli türdeki ağaçların da ekimlerinin yapıldığı park alanı içerisinde kamelyaların da yerleştirildiği park alanı otomatik sulama sistemi ile sulanabilir hale getirildi.

Damat İbrahim Paşa Parkı'nın yenilenen hali ile hizmete alınmasıyla birlikte çevre sakinleri çocukları ve torunlarını da yanlarına alarak park alanına koştu.