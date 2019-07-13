Son Dakika Haberleri: Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor
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Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor

1 saat önce

Fiat Ducato, ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü donanım ve teknolojik özelliklerle yenilendi.

Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor, System.String[]
Fiat Ducato, ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü donanım ve teknolojik özelliklerle yenilendi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa başta olmak üzere birçok farklı ülkede segmentinin satış lideri olan Fiat Ducato, güçlü donanım, verimli motor seçenekleri ve teknolojik özelliklere kavuşarak yenilendi. Fiat Professional Ailesi'nin ilk seri üretim elektrikli üyesi de Ducato oldu.
Ducato'nun 2020 yılı model ailesi Euro 6D emisyonuna sahip çevreci motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yenilenen Ducato'da, akıllı alternatör, elektrik kontrollü yakıt pompası ve eko modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Eko Paketi ile yakıt verimliliğine odaklanıldı.
Türkiye'de satışına 2019 yılının son çeyreğinden itibaren başlanması planlanan Ducato ayrıca, ilk kez 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek.
Fiat Professional dünyasının ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim ticari aracı Ducato Electric'in ise Türkiye'de 2020'nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.
Türkiye, Avrupa, Fiat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:59 Kaynak: AA
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