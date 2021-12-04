Üye Girişi
Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu - Son Dakika

Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu

04.12.2021 15:33
Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu

Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Ducato'nun yenilenen versiyonu, Türkiye'de satışa sunuldu.

Fiat Professional ürün gamının güçlü üyesi Ducato'nun yenilenen versiyonu, Türkiye'de satışa sunuldu.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, yenilenen Fiat Ducato Türkiye'de satışa sunuldu. Euro 6D Final versiyona uygun motor seçenekleriyle tercih edilebilen, yenilenen Ducato, yüksek performans, teknoloji ve güvenlik özellikleriyle de sınıfında fark yaratıyor.

Kullanıcısına fonksiyonelliğin yanında otomobil konforunda sürüş keyfi sunan Ducato, yenilenmiş koltukları, kullanışlı sürücü kokpiti, yeni torpidosu ve fonksiyonel kapı panelleriyle de rakiplerinden ayrılıyor. Kullanıcısının tüm ihtiyaçlarını karşılayan Ducato'nun, yenilenen versiyonu Van, Kamyonet ve Minibüs versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sınıfının en iyi yükleme hacmine sahip Ducato Van 8 m3'den 17 m3'e kadar 5 farklı hacimle, kamyonet ise 2.8 m'den 4.2 metrelik kasa uzunluklarına sahip alternatiflerle satın alınabiliyor.

Otonom sürüş özelliği sunuyor

Yeni Ducato ile birlikte sunulan gelişmiş sürüş destek sistemleri de sürüş güvenliği ve sürüş konforunu üst seviyeye taşıyor. Yenilenen Ducato'da, elektrik destekli direksiyon, start & stop, beyaz ışıklı yeni tavan lambası, yolcu emniyet kemer ikazı, geliştirilmiş esc sistemi, rüzgar savrulma asistanı, ikincil çarpışma önleme, römork denge asistanı van ve kamyonet versiyonlarında 5" Uconnect radyo ve direksiyondan kumanda sistemi standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Ducato'nun Plus Paketi'nde standart donanıma ek olarak 7 inçlik UConnect Radyo, tamamen dijital gösterge paneli, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, elektrikli katlanır aynalar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, arka park sensörü, kablosuz şarj ve yolcu hava yastığı bulunuyor. Teknoplus Pakette ise Plus Pakette sunulan bu özelliklerin haricinde 10 inçlik radyo ile otomatik klima yer alıyor.

Yenilenen Ducato'nın opsiyon paketlerinden; İleri Sürüş Paketi'nde ise Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Asistanı, Acil Fren Destek Sistemi (yaya ve bisiklet), Adaptif Cruise Control, Yağmur- Karanlık Sensörleri, Geri Görüş Kamerası, Trafik İşareti ve Uzun Far Tanıma, Köşe Aydınlatmalı Sis Farları, Kör Nokta ve Çapraz Uyarı Sistemi, Full Led Farlar ve elektrikli Park Freni sunuluyor. Yenilenen Ducato'nun Şerit Takip Destek Sistemi, Stop& GO fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Trafik Yorgunluk Asistanı ise Otonom Sürüş sunuyor.

30km/h hıza kadar aktif çalışan Adaptif Cruise Control sistemi diğer güvenlik özellikleriyle bir araya gelerek Stop&GO işlevi kazanıyor ve önde seyreden araç durduğunda Ducayo'yu tamamen durdurup, trafik hareket ettiğinde yeniden çalıştırmaya başlıyor. Yenilenen Ducato'da bulunan kamera ve radar sistemleri ise ön ve yandaki araçları tespit ederek şeritte kalma ve trafik yoğunluğuna göre yavaşlama, durma, hareket etme fonksiyonlarını yerine getiriyor. Şerit Kontrol Sistemi ise sinyal vermeden şerit dışına çıkmalarda sesli ve görsel uyarı ile birlikte direksiyona da güç uygulayarak aracı yeniden şeride getiriyor.

Verimli motor, konfor, güvenlik ve teknolojiler Ducato'da

Yenilenen Ducato, sınıfının en yüksek güvenilirliğine sahip iki yeni motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Ducato'nun üçüncü nesil Multijet 140 HP'lik motoru 350 Nm tork üretirken, otomatik şanzımanla sunulan 160 HP'lik motor seçeneği ise 400 Nm tork üretiyor.

Önceki nesillere oranla 25 kg daha hafif olan üçüncü nesil 2.2 litrelik Multijet motorlar aynı zamanda yüzde 7 yakıt tasarrufu da sağlıyor. Yenilen Fiat Ducato, tasarımsal farklılıklarıyla da segmentinde ayrışıyor. Ducato'nun Full Led Farları, yeni koyu gri ön ızgarası ve ızgara üzerine konumlandırılan yeni Fiat logosu, aracın hem teknolojik gelişimine vurgu yapıyor hem de şık görünümüne katkı sağlıyor.

İleri Sürüş, Plus ve Tekno Plus isimli opsiyon paketleriyle satışa sunulan Yenilenen Ducato, Van gövde tipinde 343 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor.

Kamyonet, Türkiye, Fiat, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar! 16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu 12:13 Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:28 Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?
16:25 Rus futbol takımı Zenit, sahaya barınaktaki köpeklerle çıktı! İşte o anlar!
16:15 Işın Karaca'dan "totolar bile yalan" paylaşımı!
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi? Erdoğan'dan DEVA Lideri Babacan'a tepki: Benim olduğum yerde senin sesin çıkabilir mi?         
16:29
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: Yenilenen Fiat Ducato satışa sunuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement