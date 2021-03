Yenilenen Fiat Panda, hibrit motor seçeneğiyle Türkiye'de - Son Dakika

Fiat Panda, güncellenen donanımlar ve hibrit motor seçeneği ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Tofaş açıklamasına göre, daha teknolojik, daha çevre dostu ve ekonomik bir otomobile dönüşen Panda, şehir içinde çevik ve renkli karakterini yansıtırken, arazi koşullarında yüksek off-road kabiliyetleri sergileyerek performansından da ödün vermiyor.

Açıklamaya göre, Urban, Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyeleri ile tercih edilebilen Fiat Panda, Urban ve Cross donanım seviyelerinde sunulan 1.0 litrelik, 3 silindirli 70 HP gücündeki hibrit motoruyla yakıt tasarrufu ve performansı birleştirmesinin yanında; 146 bin 900 TL'lik fiyatıyla da öne çıkıyor.

Panda aynı zamanda tüm Cross donanım seviyelerinde Apple Car Play-Android Auto uyumlu, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile konfor ve eğlenceyi de bir arada sunuyor.

Fiat'ın online satış kanalı "online.fiat.com.tr"den de sipariş edilebiliyor

2021 model yılına ait Panda'lar, Fiat'ın çevrim içi satış kanalı "online.fiat.com.tr"den de sipariş edilebiliyor.

Panda sahibi olmak isteyenler, "onlinefiat.com.tr" adresinden araçlarını rezerve edip, ön ödeme tutarını yatırdıktan sonra, sürecin devamını Fiat bayileri aracılığıyla takip edebiliyor.

Panda'nın versiyonları

Açıklamada aktarılanlara göre, Panda'nın giriş versiyonu olan Urban'da, 14 inç kapak jantlar, gövde rengi ön arka tampon ve yan süs çıtaları, elektrikli ön camlar, sürücü ve yolcu ön hava yastıkları, polen filtreli manuel klima, ESP, ASR/MSR, yokuş kalkış destek sistemi, bagaj bölmesi ışığı, arka cam buz çözücü, 12v priz, dış sıcaklık göstergesi, dualdrive city fonksiyonlu direksiyon, START-Stop, uzaktan kumandalı merkezi kilit ve yükseklik ayarlı direksiyon, 6 ileri manuel şanzıman ile manuel dış dikiz aynalar ve UconnectRadyo/MP3 çalar standart olarak sunuluyor.

Cross versiyondan itibaren ise otomatik klima, direksiyon üzerinde konumlanmış multimedya kumandaları; Cross, Cross 4x4 ve Cross Plus 4x4 donanım seviyelerinde Apple Carplay ve AnroId Auto destekli 7'inç dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, deri direksiyon simidi-vites topuzu, elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar ve arka park sensörü standart olarak sunuluyor.

Cross 4x4 donanım seviyesinde, Elektronik Diferansiyel Kilidi (ELD), Yokuş İniş Destek Sistemi (HDC) ve Sürüş Modu Seçici ekleniyor.

Panda'nın en üst donanım seviyesi olan Cross Plus 4x4'te ise tüm bu özelliklere ek olarak, modelin çevreciliğine vurgu yapan geri dönüştürülmüş kumaşlardan tasarlanan yeni iç döşeme ve yeni ahşap detaylı gösterge paneli ile sıcak siyah eko-deri kapı panelleri yer alıyor. Panda'nın Urban donanım seviyesinin dış tasarımında, gövde rengi ön-arka tamponlar bulunuyor. Cross donanım seviyesinden itibaren, gövde rengi ve cross görünümlü tamponlar, siyah tavan rayları ve yan süs çıtaları, siyah kapaklı elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar, sis farları, LED gündüz farı ve çift renkli 15 inç stil kapak jantlar göze çarpıyor. Cross 4x4 donanım seviyesinde tüm bu özelliklere ek olarak siyah tavan rayları ve gövde rengi süs çıtaları ile elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalar sunuluyor. Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde ise gümüş ve Cross görünümlü tamponlar, yan çıtalar ve tavan rayları ile ön tampondaki kırmızı çeki demirleriyle arazi aracı kimliğini tamamlanıyor. Cross Plus 4x4 donanım seviyesinde ayrıca gövde rengi elektrikli ve ısıtmalı dış dikiz aynalarla, 15'inç çift renkli & estetik kulplu stil kapak jantlar ön plana çıkıyor.

Ulaşılabilir hibrit teknolojisi

Açıklamaya göre, Panda'nın Urban ve Cross versiyonlarında 1.0 litrelik, 3 silindirli, 70 HP, 92 NM güç üreten, emisyon ve yakıt tüketimini minimuma indirgeyen motor görev yapıyor.

Yeni üç silindirli 1.0 litrelik içten yanmalı motor, kalkış ve hızlanmalar sırasında bir kayış yardımıyla enerji sağlarken, yavaşlama ve/veya frenleme sırasında ise aracın sahip olduğu hareket enerjisinden yararlanarak güç üretip, yeniden kullanılmak üzere 12 Volt Li-Ion bataryasında enerji depoluyor.

Hibrit motorlu Panda'da standart aküye ilaveten 1 adet lityum iyon batarya da bulunuyor.