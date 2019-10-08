Son Dakika Haberleri: Yenilenen halı saha "Gazimihal Spor Kulübü"nün evi oldu
Son Dakika Güncel Yenilenen halı saha 'Gazimihal Spor Kulübü'nün evi oldu

Yenilenen halı saha "Gazimihal Spor Kulübü"nün evi oldu

32 dakika önce

Edirne Valiliğince yenilenen halı sahada Gazimihal Spor Kulübü sporcuları antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Yenilenen halı saha

Edirne Valiliğince yenilenen halı sahada Gazimihal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcuları antrenmanlarını gerçekleştiriyor.

Kulüp Başkanı Raşit Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün 1 yıl önce kurulduğunu söyledi.

Gazimihal Mahallesi'ndeki halı sahanın yenilenerek kulübe verildiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Daha önce burada halı saha vardı ancak kullanılmıyordu. Madde kullananlar buraya geliyordu. Mahalleli rahatsız oluyordu. Edirne Valililiğine başvurduk, sağ olsunlar buradaki halı sahayı yenileyerek, kulübümüze verdiler. Biz burada hem halı sahaya bakıyoruz hem de kulübümüzün kulüp binası oldu. Edirne Valimiz Ekrem Canalp ve bize katkılarda bulunan Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kulübün teknik direktörü Abdülcelil Güneş, halı sahanın yenilenmeden önce harabe halde olduğunu anlattı.

Yenilendikten sonra mahalledeki çocukların ve kulüp sporcularının halı sahada spor yaptığını anlatan Güneş, "Yenilen halı sahamız kulübümüzün yeni evi oldu. Hem kulüp binamız oldu hem de buraya gelen mahalle gençliği güzel vakit geçiriyor. Valiliğimize teşekkür ederiz." dedi.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:34 Kaynak: AA
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