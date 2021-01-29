Yenilenen Honda PCX125 şubatta satışa çıkıyor - Son Dakika

Yenilenen Honda PCX125 şubatta satışa çıkıyor

29.01.2021 11:17
Yenilenen Honda PCX125 şubatta satışa çıkıyor, System.String[]

Honda'nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor.

Honda'nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bırakan scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor.

Honda açıklamasına göre, oldukça kıvrak bir sürüş sunan yeni Honda PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu.

Rahat ve destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen geniş bagajı ve ileri seviyede malzeme kalitesiyle segmentinde dikkati çeken PCX125, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT şanzımanı, Start&Stop sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C soketi gibi özellikleriyle de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi sunuyor.

Su soğutmalı tek silindirli dört zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8.750 d/d'da 9,2 kW güç üreten motor, 6.500 d/d'da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yeni Honda PCX125, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı gösteriyor.

???????Açıklamaya göre, Honda mühendisliğiyle geliştirilen yeni PCX125, modern hatları, zarif kıvrımları, konforlu ve ideal yükseklikteki selesinin yanı sıra sele altına yerleştirilen 30 litrelik geniş bagajıyla da fonksiyonelliği bir arada sunuyor.

Siyah, kırmızı, gri ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği bulunan yeni PCX125, şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL'lik fiyatla satışa çıkıyor.

Türkiye, Honda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilenen Honda PCX125 şubatta satışa çıkıyor - Son Dakika


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