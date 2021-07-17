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Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de - Son Dakika

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

17.07.2021 14:10
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B-SUV modeli BAYON’u satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV model ailesini genişletmeye devam ediyor.

CARMEDYA.COM – B-SUV modeli BAYON'u satışa sunan Hyundai Assan, şimdi de Yeni Santa Fe ile SUV model ailesini genişletmeye devam ediyor.

Teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla öne çıkan Yeni Santa Fe, premium malzeme kalitesi ve güçlü motoruyla pazara giriyor.

Hyundai'nin en fazla satılan ve aynı zamanda tüm dünyada en fazla bilinen modeli olarak büyük bir öneme sahip olan Santa Fe, D-SUV segmentinde konumlandırılıyor.

Yenilenen Hyundai Santa Fe <a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de

Satışa sundukları yeni modelle ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Yeni Santa Fe modelimiz ile SUV ailemiz genişlemeye devam ediyor. B-SUV ve C-SUV segmentlerindeki model çeşitliliğimizi şimdi de D-SUV segmentine taşıyarak iddiamızı iki katına çıkarıyoruz. Hyundai'nin premium sınıftaki en iyi modellerinden biri olan Santa Fe, yeni nesil yüksek performanslı 230 beygirlik turbo benzinli ve hibrit motoruyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni Santa Fe ayrıca, konforlu ve zengin donanımları sayesinde bize premimum markalardan yepyeni bir müşteri kitlesi taşıyacak. Kısacası Yeni Santa Fe, teknolojik özellikleri, şık tasarımı ve Türkiye'deki SUV segmentinde fark yaratacak" dedi.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

Hyundai'nin yeni tasarım özelliklerinin bir parçası olan Santa Fe, LED farlarla kombine ön ızgarası ve gündüz yanan farları (DRL) ile yeni tasarım kimliğini ortaya koyuyor. Geniş ızgara, Yeni Santa Fe'ye cesur bir karakter verirken, ızgaradaki geometrik desen stereoskopik bir görünüm katıyor. Yeni T şeklindeki gündüz farları, otomobilin dışındaki sağlam karakteri tamamlıyor ve en uzaktan bile tanınabilir hale getiriyor.

19 inç'lik jantlar üzerinde hareket eden Santa Fe, kaslı ve modern yapısını sportif ön ve arka tamponlarla da destekliyor.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

Yeni nesil 1.6 litrelik T-GDi "Smartstream" motorla donatılan premium otomobil, Hyundai'nin yeni Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) teknolojisini kullanan ilk model. Performanslı kullanımın yanı sıra yakıt verimliliğini de ön planda tutan bu sistem, motoru daha da optimize etmek için "Düşük Basınçlı Egzoz Gazı Devirdaimi (LP EGR)" özelliğine sahip. CVVC sistemi, sürüş koşullarına göre valfin açılma ve kapanma süresini düzenleyerek performansta hissedilir bir artış sağlıyor. Aynı zamanda yakıt verimliliği ve emisyonlarda iyileştirmeler de sunuyor.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

Diğer geliştirmelerin yanı sıra Hyundai, Santa Fe modelinde elektrifikasyona da yer veriyor. Turbo benzinli motoru, hibrit teknolojisi ile destekleyen Hyundai, motor performansını ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor ve böylelikle SUV segmentindeki müşteri beklentilerini en iyi şekilde karşılamış oluyor. Yepyeni bir platform ile üretilen Santa Fe, güvenlikte de önemli iyileştirmelerin yanı sıra elektrikli güç aktarma organlarının işini de kolaylaştırıyor. Doğrudan enjeksiyonlu turbo beslemeli motor, 44.2 kW'lik elektrik motoruyla kombine olarak 230 beygir güç üretirken aynı zamanda 350 Nm maksimum tork sağlıyor. Gücünü 1.49 kWh lityum ion polimer bataryaya aktaran bu elektrik motoru, özellikle şehir içi trafiğinde Santa Fe'nin emisyon ve yakıt tüketim değerlerini aşağıya çekerken aynı zamanda performansa da önemli bir şekilde katkıda bulunuyor.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

Türkiye'de tek bir donanım seçeneği ve motor tipi ile satışa sunulan Yeni Santa Fe, 7 koltuklu oturma düzeni ile kalabalık ailelerin de dikkatini çekiyor. Deri döşemelere sahip otomobilin ön ve arka koltukları ısıtmalı olarak gelirken ön koltuklarda soğutma özelliği de var. Geliştirilmiş direksiyon sisteminde de ısıtma özelliği bulunurken ön konsolda elektronik bir vites paneli bulunuyor. Geleneksel vites kolları yerine tamamen tuşlu sisteme yer verilerek genişlik hissiyatı arıtırılıyor.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

Oldukça premium bir ambiyansa sahip olan Santa Fe, 12.3 inçlik büyük bir dijital gösterge paneli ile donatılmış. Kokpitte dikkat çeken bir diğer donanım ise diğer Hyundai SUV modellerinden aşina olduğumuz 10.25 inçlik bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Krell müzik sistemi ile desteklenen bu ekranda Apple Car Play ve Android Auto bağlantı özelliği de var. Günümüzün gereksinimi olan kablosuz şarj sistemi, Santa Fe'de de sunuluyor.

Park esnasında veya sıkışık alanlardaki manevralarda sürücünün yardımına koşan 360 derecelik kamera sistemi de Santa Fe'nin güvenlik donanımlarından birini oluşturuyor. Dur kalk özellikli akıllı hız sabitleme kontrolü, şeritte kalma asistanı, şerit takip asistanı ve ön çarpışma engelleme asistanı ile donatılan Santa Fe, ayrıca elektrikli bagaj kapağına sahip.

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan Hyundai Santa Fe 1.6 Hibrit Progressive, 889 bin TL'lik fiyat etiketine sahip.

Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Hyundai Santa Fe Türkiye'de - Son Dakika


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