Yenilenen İstanbul seçimi
27 dakika önce
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:01 Kaynak: AA
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy
'de kullandı.
Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye
'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir." dedi.
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