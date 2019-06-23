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Yenilenen İstanbul seçimi

27 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu, Bakırköy'de kullandı.
Bakırköy'deki Şenlikköy Murat Kölük İlkokuluna gelen Buldan, oyunu kullanacağı "1329" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giderek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Buldan, bu seçimin Türkiye'nin geleceğine hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Umut ediyor ve diliyorum ki bugün kullanılacak oylar sadece İstanbul'un kaderini değil aynı zamanda Türkiye'nin de kaderini değiştirecektir." dedi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:01 Kaynak: AA
Halkların Demokratik Partisi, Bakırköy, Buldan, İstanbul, Güncel
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