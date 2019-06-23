Son Dakika Haberleri: Yenilenen İstanbul seçimi
Son Dakika Güncel Haber

Yenilenen İstanbul seçimi

1 saat önce

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli ve idari işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi.

Yenilenen İstanbul seçimi, System.String[]
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy kullanımı sırasında seçim kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle hakkında adli ve idari işlem yapılanların sayısı 124'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.
İşlem yapılan şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:46 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Avcılar ilçesinde son durum! 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, ilk seçim sonuçlarıyla ilgili soruya "Hayırlısı olsun" dedi. İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenilenen İstanbul seçimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]