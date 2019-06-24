Yenilenen İstanbul seçimi
25 dakika önce
Bahçelievler'de AK Partili sandık müşahitlerine saldırıp hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: AA
'de AK Partili sandık müşahitlerine saldırıp hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, yenilenen İstanbul
seçiminde, Şirinevler
Mahallesi Ali Şükrü
Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli AK Partili kadın sandık görevlilerine yönelik "darp, hakaret ve pet şişe atılması" şikayeti üzerine Erol Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
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