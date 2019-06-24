Son Dakika Haberleri: Yenilenen İstanbul seçimi
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Yenilenen İstanbul seçimi

25 dakika önce

Bahçelievler'de AK Partili sandık müşahitlerine saldırıp hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

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Bahçelievler'de AK Partili sandık müşahitlerine saldırıp hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yenilenen İstanbul seçiminde, Şirinevler Mahallesi Ali Şükrü Sula Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli AK Partili kadın sandık görevlilerine yönelik "darp, hakaret ve pet şişe atılması" şikayeti üzerine Erol Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:14 Kaynak: AA
Bahçelievler, İstanbul, Güncel
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