Son Dakika Haberleri: Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma
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Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oy kullanımından genel ve detay görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un Çatalca ilçesinde yenilenen İstanbul seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Ferhat Paşa İlkokuluna gelen vatandaşlar oy kullandı.
Yenilenen İstanbul seçimi - Çatalca'da oy kullanma
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:23 Kaynak: AA
Çatalca, İstanbul, Güncel
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