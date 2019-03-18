Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yarın açılışını gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, modernize edilen Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yarın açılışını gerçekleştirecek.



Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yenileme çalışmaları, Ticaret Bakanlığı ile TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ iş birliğinde Yap-İşlet-Devret modeli ile 100 milyon liranın üzerinde yatırım ile tamamlandı.



Bakan Pekcan'ın açılışını yapacağı gümrük kapısı, daha önce 18 dönüm sahada sadece yolcu ve küçük araçlara hizmet veriyordu. Söz konusu kapı, yenileme çalışmalarıyla genişletilerek 70 dönümlük alanda hizmet vermesi sağlandı.



Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip yeni gümrük tesislerinde, idari ve ticari binalar, arama hangarı, kaçak eşya ambarı, teknik bina, 3 giriş-3 çıkış olmak üzere toplam 6 muayene peronu, yaya yolu ve yolcu salonları inşa edildi.



Modernize tesislerin hizmete açılması ile gümrük sahasında tır işlemlerinin de sonuçlandırılabilmesi imkanına kavuşuldu. Ayrıca tır ve yolcu araçlarının taranabileceği bir x-ray cihazı konumlandırılarak, son teknoloji cihazlarla kaçakçılıkla etkin mücadelede edilmesi hedeflendi.



Kapının yenilenmesi ile hayvansal ve bitkisel ürünlerin kontrollerinin sağlıklı bir biçimde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı kontrol noktası da oluşturuldu.

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Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor

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