Yenilenen Kia Niro Türkiye'de!

Kia'nın yenilenen SUV modeli Niro, hibrit ve elektrikli versiyonlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek, 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkanı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor.

Niro Hibrit ve 204 PS güce sahip Niro EV, Türkiye'de ilk etapta Prestige paket olarak satışa sunulduyor. Niro Prestige; Ön Çarpışma Engelleme Asistanı, Şerit Takip ve Şeritte Kalma Asistanı, Uzaktan Akıllı Park Asistanı gibi tüm sürüş destek sistemlerinin yanında soğutmalı ön koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu ve elektrikli yolcu koltuğu, 10.25" Supervision gösterge paneli ve 10.25" navigasyonlu multimedya sistemi gibi konfor ve teknoloji donanımlarını da barındırıyor.

Güvenlik

Yenilenen Kia Niro, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS) ile dikkat çekiyor. Kör noktada başka bir araçla olası bir çarpışma algılandığında, Kör Nokta Çarpışma Engelleme Asistanı (BCA) Niro'yu otomatik olarak frenleyerek, arka taraftaki araçlarla çarpışmayı önlemeye yardımcı oluyor.

Dikey bir park yerinden geri geri çıkarken Arka Çapraz Trafik Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA), her iki taraftan başka bir araç yaklaştığında sürücüyü uyarıyor. Sistem, sürücü herhangi bir reaksiyon göstermediğinde ve bir çarpışma kaçınılmaz ise otomatik olarak fren uyguluyor.

Park stresini azaltmak için, sürücü araçtan indiğinde aracın kendi kendine park etmesini sağlayan Uzaktan Akıllı Park Asistanı (RSPA) sistemine sahip olan Yeni Kia Niro, diğer nesnelerle çarpışmayı önlemek için ultrasonik sensörler kullanıyor. Gaz, fren ve vitesi yöneterek park manevrasını otomatik olarak gerçekleştiriyor. Aracın yolunda bir nesne algılandığında sistem otomatik olarak fren yapıyor. Güvenli bir şekilde park ettikten sonra Güvenli Çıkış Asistanı (SEA), araçtan inerken arkadan bir araç yaklaştığında uyarı veriyor ve elektronik çocuk kilidi arka koltuktaki yolcuların arka kapıyı açmasını engelliyor.

Niro ayrıca, Kia'nın ikinci nesil Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA 2) sistemiyle de donatılmış. FCA 2, sürücülerin olası çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı olmak için otomobiller, bisikletliler ve yayalar dahil olmak üzere yol kullanıcılarının hareketini sürekli olarak izliyor. Sistem ayrıca kavşaklarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak için Kavşak Dönüşü ve Kavşak Geçişi işlevlerini de içeriyor.

Kristal netliğinde çoklu ekranlar

Yeni Kia Niro, sürücü ve ön yolcunun aracın tüm temel işlevlerini kolaylıkla görebildiği ve erişebildiği son derece sezgisel bir ara yüz kullanıma sunuyor. Ön konsola entegre edilen iki adet 10,25 inçlik ekran, bütünleşerek bir çift ekran oluşturuyor.

Sürücünün önünde yer alan ana gösterge paneli, hız, gerçek zamanlı enerji akışı ve engel algılama gibi tüm önemli sürüş bilgilerini gösteriyor. Bu ekran, ön konsolun ortasında bulunan bilgi-eğlence ekranıyla birleşiyor. Bir dizi sezgisel simge, sürücü ve ön yolcunun ses, navigasyon ve araç ayarlarına kolayca ve en az dikkat dağınıklığıyla erişmelerini sağlıyor.

Yeni Kia Niro'daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde sunuluyor.

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