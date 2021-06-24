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Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi - Son Dakika

Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi

24.06.2021 11:53
Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi, System.String[]

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gökçeköy Mahalle meydanının yenilenmesine yönelik başlattıkları çalışmaların tamamlandığını, meydana, 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in...

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Gökçeköy Mahalle meydanının yenilenmesine yönelik başlattıkları çalışmaların tamamlandığını, meydana, 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adını verdiklerini bildirdi.

Başkan Bilgin, yaptığı açıklamada ilçe merkezinde 20 kilometre uzaklıkta bulunan bin 300 nüfuslu Gökçeköy Mahalle meydanını yenilediklerini ifade etti.

Bu kapsamda meydana dev bir Atatürk heykeli inşa ettiklerini, kamelyalı oturma alanları ve süs havuzu kurduklarını ifade eden Başkan Bilgin, meydanı daha kullanışlı ve modern bir hale getirip halkın hizmetine sundukları söyledi.

Hayata geçirilen çalışma ile Gökçeköy'ün çehresinin değiştiğini ifade eden Başkan Bilgin, yapılan yatırımların Gökçeköy'e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: "Gökçeköy'e verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Gökçeköy'de atıl vaziyetteki üç adet parkın peyzajını yaptık. Şimdi de Gökçeköy'ün meydanını düzenledik. Belediye binasının önünü düzenledik. Saruhanlımızda hiçbir yerde olmayan Atamızın devasa heykelini, Gökçeköy'ün yiğit insanlarını temsil eden bir heykeli, Gökçeköy'e kazandırdık. Hayırlı olsun."

Mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi

Başkan Bilgin, yenileme çalışmaları tamamlanan meydana, 2011 yılında Konya'da eğitim uçuşu yaptığı sırada F-4 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan, Gökçeköy nüfusuna kayıtlı Pilot Binbaşı Serdar Kandemir'in adının verilmesine, Haziran ayı meclis toplantısında oy birliğiyle karar verdiklerini hatırlattı.

"Sırada Zeytin Alım Ofisi ve Kapalı Pazaryeri var"

Önümüzdeki süreçte Gökçeköy'e Zeytin Alım Ofisi ve Kapalı Pazaryeri inşa edeceklerini müjdeleyen Bilgin, "Mahalle girişindeki akaryakıt istasyonunun yanına zeytin alım ofisi, kapanan eski belediye binasının arkasındaki alana kapalı pazaryeri yapacağız. Gökçeköy'ün 25-30 yıldır almadığı hizmetleri yapmaktan mutluluk duymaktayım, gurur duymaktayım. Gökçeköy ne istiyorsa Zeki Başkan her zaman onların yanında olacak." dedi.

Gökçeköy Mahallesi Muhtarı Zafer Deşek ise mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA

Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi
Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi
Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi
Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi
Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi

Binbaşı, Pilot, Şehit, Konya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yenilenen mahalle meydanına şehit pilotun ismi verildi - Son Dakika


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