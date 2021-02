Yenilenen Mercedes-Benz C Serisi tanıtıldı - Son Dakika

Mercedes-Benz, tepeden tırnağa yenilenen ve daha fazla dijitalleşen yeni nesil C Serisi'ni resmi olarak tanıttı.

Model tarihinde pek çok ilki bünyesinde barındıran W206 kasa kodlu C Serisi, ilk olarak arka tasarımında bagaj kapağına da taşırılan stop lambaları, tüm motor seçeneklerinde otomatik şanzımanın standart olarak sunulması, ikinci nesil MBUX, opsiyonel arka aks yönlendirmesi ve arka koltuklarında ısıtma fonksiyonu gibi yenilikleriyle seleflerinden ayrılıyor.

Yeni C Serisi'nde, ilk aşamada 170 ile 265 BG aralığında, tamamı dört silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşan güç üniteleri, ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahipler. Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirilen yeni turbo beslemesi ile çok daha verimli olan motorlar, her zamankinden düşük emisyon oranlarını karşılayabiliyorlar.

Sportif sadelik

Yeni C Serisi kısa ön tampon-tekerlek mesafesi, uzun dingil aralığı ve geleneksel bagaj çıkıntısıyla dinamik gövde orantıları ortaya koyuyor. Güç kubbelerine sahip motor kaputu, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. Geleneksel gövde orantısı yaklaşımı, Cab-backward tasarım doğrultusunda ön cam ve yolcu bölmesi arkaya doğru taşınıyor. Konu iç mekan kalitesi olduğunda, öncü C Serisi zaten önemli bir adım atmıştı. Yeni C Serisi, modern lüks kavramını bir adım daha ileriye taşıyor. İç mekan tasarımı yeni S-Serisi'nin özelliklerini esas alıyor ve bunları sportif bir şekilde yorumluyor.

Özel ışık oyunlarıyla hareketlendirilen siluet

Yandan bakıldığında, özenle oyulmuş yüzeyler araca özel bir ışık oyunu yaratıyor. Tasarımcılar çizgileri minimuma indirirken, omuz çizgisi daha da belirginleşiyor. Estate versiyonunda eğimli arka camla birlikte eğimli tavan çizgisi fonksiyonelliği kısıtlamadan sportifliği güçlendiriyor. 17 inç ile 19 inç arasında jantlar sportif görünümü tamamlıyor.

Ön görünümü dolduran, markaya özgü ön ızgara tüm versiyonlara merkezi olarak konumlandırılmış bir Yıldız'a sahip. Bununla birlikte versiyona bağlı olarak ızgaranın detayları değişkenlik gösteriyor. Örneğin baz versiyonda merkezi "Yıldız"a sahip ince çıtalar uygulanırken, Avantgarde tasarım konseptine sahip versiyonunda çıtalar süsleniyor ve ızgara krom bir çerçeveye kavuşuyor. AMG tasarım konseptinde ise krom yıldız ile elmas desenli ızgara kullanılıyor.

Arkadan bakıldığında bir Mercedes-Benz Sedan otomobiline özgü çizgiler göze çarparken stop lambaları benzersiz gündüz ve gece görünümüyle dikkat çekiyor. C Serisi'nin Sedan gövde tipinde ilk kez iki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı kullanılırken aydınlatma fonksiyonları yan paneller ve bagaj kapağındaki stop lambası parçalarına bölünüyor. İsteğe veya donanım paketine bağlı zarif detaylar dış görünümü tamamlıyor. Metalik Spektral Mavi, Metalik Yüksek Teknoloji Gümüşü ve designo Opalit Beyaz olmak üzere üç yeni renk ile seçenekler zenginleştiriliyor.

Sürücü odaklı sportiflik vurgusu

Konsol, üst ve alt olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kanat profilini andıran mimaride uçak motoru benzeri düzleştirilmiş yuvarlak havalandırma ızgaraları ve gösterişli dekoratif yüzeyler kalite algısını ve sportifliği güçlendiriyor. Göstergenin ve orta ekranın 6 derece kadar eğimli yapısı sürücü odaklı ve sportif bir görünüm sağlıyor.

Sürücü kokpitini yüksek çözünürlüklü bir LCD ekran domine ediyor. Havada süzülüyor gibi duran ekran, kokpitin geleneksel yuvarlak göstergeli ekranlarından farklı görünmesini sağlıyor. 10,25 inç (26,0 cm) ve 12,3 inç (31,2 cm) olmak üzere iki ekran boyutu seçeneği bulunuyor.

Kabin içerisindeki dijitalleşme orta konsolda da devam ediyor. Araç fonksiyonları yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden yönetiliyor. Dokunmatik ekran da havada süzülüyor gibi görünüyor. Gösterge ekranı gibi orta konsoldaki ekran da sürücü odaklı bir tasarım sunuyor. Standart olarak sunulan 9,5 inçlik (24,1 cm) ekran dışında isteğe bağlı olarak 11,9 inçlik (30,2 cm) bir ekran da tercih edilebiliyor.

Kaliteli krom bir çıta, yumuşak dolgulu kolçak bölümü ve hemen önünde parlak siyah bir alan olmak üzere orta konsolu ikiye ayırıyor. Havada süzülüyor gibi görünen orta ekran, bu üç boyutlu yüzeyden yükseliyor. Yalın ve modern tasarımlı kapı panelleri konsol tasarımıyla bütünleşiyor. Orta konsol gibi kapı panelinin orta bölümünde de metalik yüzeyler kalite algısını arttırıyor. Tutma kolu, kapı açma kolu ve cam kumandaları bu bölümde bulunurken daha yukarıda ise merkezi kilit ve koltuk kumandaları bulunuyor. Suni deri kaplı konsol isteğe bağlı olarak sunuluyor (AMG tasarım konseptinde standart). Açık gözenekli kahverengi tonlarında veya açık gözenekli siyah ahşap yüzeyler zarif alüminyum süslemelerle zenginleştiriliyor.

En güncel MBUX nesli

Yeni S-Serisi gibi yeni C Serisi de ikinci nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi-eğlence sistemi ile donatılıyor. Gerek donanım, gerekse de yazılımı önemli oranda gelişen ikinci nesil MBUX ile iç mekan daha da dijital ve daha da akıllı bir yapı kazanıyor. LCD ekranlardaki parlak görüntüler, aracı ve konfor donanımlarını kontrol etmeyi kolaylaştırıyor.

Ekranların görünümü, üç ekran teması (Zarif, Sportif, Klasik) ve üç mod (Navigasyon, Asistan, Servis) ile kişiselleştirilebiliyor. "Klasik" temada, ortasında sürüş bilgilerinin gösterildiği alışagelmiş iki adet yuvarlak göstergeli bir ekran sunuluyor. "Sportif" temasında, kırmızı vurgusu ile daha sportif bir merkezi devir göstergesi sayesinde daha dinamik bir ortam oluşuyor. "Zarif" temasında, gösterge ekranındaki içerik en aza indirgeniyor. Ekranlar ayrıca yedi farklı ortam aydınlatmasıyla renklendirilebiliyor.

Hey Mercedes

Hey Mercedes sesli asistan, Mercedes me uygulaması üzerinden çevrimiçi hizmetlerin etkinleştirilmesiyle daha fazla diyalog kurabiliyor ve öğrenebilir hale getiriliyor. Örneğin; gelen çağrıyı kabul etme gibi bazı eylemler Hey Mercedes aktivasyon sözcüğü olmadan da kullanılabiliyor. Ayrıca "Yardım" komutu ile "Hey Mercedes" araç fonksiyonuna ait destek ve açıklamalar da sunuyor. Sistem, yolcuların Hey Mercedes sesini bile tanıyabiliyor.

Müzik akışı

Mercedes-Benz, Online müzik hizmeti ile en büyük müzik akış sağlayıcılarını MBUX bilgi-eğlence sistemine entegre ediyor. MBUX, bağlantılı müzik sağlayıcısındaki kişisel kullanıcı profiline erişim sağlıyor. Bu sayede müşteri, sadece en sevdiği şarkılara ve kendi çalma listelerine kolayca ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca şarkıyı ve seçilmiş çalma listesini de keşfetme fırsatı buluyor.

Diğer önemli MBUX özellikleri

İsteğe bağlı donanım olarak artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon sunuluyor. Bir kamera, araç önündeki görüntüyü yakalıyor ve bunu orta ekranda gösteriyor. Ayrıca video görüntüsüne; trafik işareti, dönüş yönlendirmesi veya şerit değiştirme önerisi gibi sanal nesneler, bilgiler ve işaretler entegre ediliyor. Bu özellik, şehir içindeki navigasyon yönlendirmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak ön camda renkli bir sanal gösterge paneli sunuluyor. Bu ekran sürücüye, motor kaputunun yaklaşık 4,5 m uzağında havada asılı gibi duran 23×8 cm boyutunda sanal bir görüntü gösteriyor.

İkinci nesil ISG'ye sahip dört silindirli benzinli motor

Yeni C Serisi'nde 20 BG ek güç ve 200 Nm fazladan tork kullanıma sunan ikinci nesil entegre marş jeneratörüne (ISG) sahip dört silindirli benzinli motor (M 254), ilk kez kullanıma sunuluyor. Enerji geri kazanımı ve süzülme gibi fonksiyonların da katkısıyla benzinli motor çok daha verimli bir yapı ortaya koyuyor. Mercedes-Benz, M 254 ile ilk kez dört ve altı silindirli benzinli ve dizel motorlardan oluşan modüler motor ailesinin tüm yeniliklerini bir araya getiriyor. NANOSLIDE silindir kaplaması, CONICSHAPE silindir honlaması ve doğrudan motor üzerinde egzoz gazı arındırma işlemi bunlardan bazıları.

Yeni turbo beslemesi, Mercedes-AMG Petronas Formula 1 ekibiyle birlikte geliştirildi. Teknolojinin seri üretime aktarılması, performans ve verimlilik konularında tamamen yeni standartlar belirliyor. C 300'de, 27 BG anlık ek güç (overboost) sağlanabiliyor.

Şanzıman

9G-TRONIC şanzıman, ISG'nin uyarlanması çerçevesinde daha da geliştirildi ve tüm C Serisi modellerinde sunuluyor. Elektrik motoru, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu, şanzımana entegre edildiğinden, ilave hat ve bağlantılara gerek kalmıyor, alan ve ağırlık avantajı elde ediliyor. Ayrıca şanzımanın verimliliği de arttırıldı. Diğer katkıların yanı sıra, elektrikli yardımcı yağ pompasıyla mekanik pompanın iletim hacmi, önceki modele kıyasla yüzde 30 oranında azaltıldı ve bu da verimliliği arttırıyor. Ayrıca çok çekirdekli işlemciye sahip yeni nesil tam entegre iletim kontrolü, yeni montaj ve bağlantı teknolojisi kullanılıyor. Artan işlem gücüne ek olarak, elektrik arabirimlerinin sayısı azaltılırken şanzıman kontrol ünitelerinin ağırlığı öncekine kıyasla yüzde 30 azaltıldı.

Dört tekerlekten çekişli versiyonlardaki 4MATIC de geliştirildi. Yeni ön aks daha yüksek tork aktarımına olanak sağlanıyor ve ideal aks yükü dağılımı ile üstün sürüş dinamikleri elde ediliyor. Ayrıca önceki sisteme kıyasla önemli oranda ağırlık avantajı sağlanıyor ve bu da CO2 emisyonlarını düşürmeye yardımcı oluyor. Mühendisler, yeni transfer kutusu ile sürtünme kayıplarını daha da azalttılar. Ayrıca kapalı bir yağ devresine sahip olduğundan herhangi bir ek soğutma önlemi gerektirmiyor.

Yürüyen aksam

Yeni dinamik yürüyen aksamda yeni bir dört kollu ön aks ve çok kollu arka aks kullanıyor. Yürüyen aksam, gelişmiş süspansiyon, yuvarlanma ve gürültü konforunun yanı sıra çevik sürüş özellikleri ve üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Yeni C Serisi, isteğe bağlı olarak sertliği seçilebilen süspansiyon ve spor süspansiyon ile de donatılabiliyor.

Arka aks yönlendirmesi

Yeni C Serisi, isteğe bağlı olarak sunulan arka aks yönlendirme ve bununla birlikte ön aksta daha direkt çalışan direksiyon sistemiyle çok daha çevik ve stabil bir sürüş sunuyor. Arka akstaki 2,5 derecelik yönlendirme açısı, dönüş çapını 43 cm azaltarak 10,64 metreye düşürüyor. Arka aks yönlendirme ile sürüş konseptinden bağımsız olarak 2,35 yerine 2,1 (Arkadan itiş ve konfor direksiyon ile) veya 2,3 (4MATIC ve konfor direksiyon ile) tur olmak üzere daha düşük direksiyon turu manevra kolaylığı sağlıyor.

60 km/s'nin altındaki hızlarda, manevralarda, arka tekerlekler ön tekerleklerin açısına göre 2,5 dereceye kadar aksi yönde yönlendiriliyor. Dingil mesafesi sanal olarak kısalıyor ve aracın daha çevik olmasını sağlıyor. 60 km/s'nin üzerindeki hızlarda arka tekerlekler ön tekerleklerle aynı yönde 2,5 dereceye kadar yönlendiriliyor. Dingil mesafesi sanal olarak uzarken, özellikle yüksek hızlarda daha dinamik ve daha stabil bir sürüş karakteri oluşuyor. Araç daha az direksiyon açısı ile dinamik ve çevik bir sürüş sunuyor, direksiyon emirlerine daha sportif tepki veriyor.

Sürüş destek sistemleri

Sürücü destek sistemlerinin en güncel nesli, önceki C Serisi'ne kıyasla ek ve daha gelişmiş işlevler içeriyor. Sürücünün yükünü hafifleten sistemler sayesinde sürücü çok daha rahat ve güvenli bir sürüş gerçekleştirebiliyor. Sistemler, olası bir tehlike anında sürücünün uygun şekilde tepki vermesine yardımcı oluyor. Sistemlerin işlevi, sürücü ekranındaki yeni bir ekran konseptiyle canlandırılıyor.

• Aktif Mesafe Yardımcısı DISTRONIC, otoyol, kara yolu ve şehir içi olmak üzere farklı yol koşullarında öndeki araçla önceden ayarlanan mesafeyi otomatik olarak koruyor. Daha önce 60 km/s'e kadar hızlarda duran araçlara tepki veren sistem geliştirildi ve artık 100 km/s hızda da duran araçlara tepki veriyor.

• Aktif Direksiyon Yardımcısı, sürücüyü 210 km/s'e kadar hızlarda şeridi takip etme noktasında destekliyor. Özellikle düşük hızlarda bir acil durum şeridi oluşturan 360 derecelik kamera ile birlikte şerit algılama, kara yollarında gelişmiş viraj alma performansı ve otoyollarda üstün şerit ortalama özellikleriyle sürüş güvenliğini destekliyor.

• Gelişmiş trafik işareti algılama sistemi; hız sınırlaması gibi trafik işaretleri dışında yol üstü levhalarını ve yol çalışması işaretlerini de algılıyor. Dur işareti ve kırmızı ışık uyarısı (sürüş destek paketinin bir parçası olarak) önemli yenilikler olarak devreye alınıyor.

Manevra sırasında sürücüyü destekleyen gelişmiş park sistemleri

Gelişmiş sensörler sayesinde yardımcı sistemler sürücüyü manevra yaparken destekliyor. MBUX entegrasyonu işlemi daha sezgisel ve daha hızlı hale getiriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan arka aks yönlendirme park asistanlarına entegre edilirken, şeritlerin hesaplanması buna göre ayarlanıyor. Acil durum fren özelliği aynı zamanda trafikteki diğer paydaşları korumaya yardımcı oluyor.

Çarpışma güvenliği

Tüm motor ve gövde tipler, sağdan ve soldan direksiyonlu araçlar, 4MATIC araçlar ve hibrit araçlar olmak üzere versiyonların aynı gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Bunun dışında, özel gereksinimleri karşılamak üzere özel donanımlar da devreye giriyor. Örneğin Avrupa için üretilen araçlarda sürücü koltuğunun sırtlığına entegre edilen bir orta hava yastığı bulunuyor. Çarpmanın yönüne, kazanın şiddetine ve yük durumuna bağlı olarak, şiddetli bir yandan çarpma durumunda sürücü ile ön yolcu arasına doğru açılarak kafa çarpma riskini azaltıyor.

Önden ve arkadan çarpışmalarda etkili olan PRE-SAFE ile birlikte, PRE-SAFE Impulse Side (Sürüş Yardım Paketi Plus ile birlikte), aracın yanında bir tür sanal burulma bölgesi oluşturuyor. Olası bir yandan darbe anında kısıtlı bir burulma bölgesi olduğundan PRE-SAFE Impulse Side, darbe öncesinde ilgili taraftaki koltuğun sırtlığına entegre hava kesesini şişirerek burulma bölgesini arttırıyor.

Digital Light

Yeni C Serisi, standart olarak yüksek performanslı LED farlarla donatılıyor. İsteğe bağlı olarak ise yeni S-Serisi'nde de kullanılan DIGITAL LIGHT sunuluyor. Devrim niteliğindeki far teknolojisi, yardımcı işaretlerin veya uyarı sembollerinin yola yansıtılması gibi yeni fonksiyonlar sağlıyor. DIGITAL LIGHT ile her bir farda üç adet çok güçlü LED'e sahip bir ışık modülü bulunuyor. Söz konusu LED'lerin ışığı 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla kırılıyor ve yönlendiriliyor. Böylece araç başına 2,6 milyon pikselin üzerinde çözünürlük sağlanıyor.

Sistem, ortam koşullarına çok başarılı bir şekilde uyum sağlayan yüksek çözünürlüklü ışık dağılımı için neredeyse sınırsız olanaklar yaratıyor. Araçtaki kamera ve sensörler, trafikteki diğer paydaşları algılıyor, güçlü bilgisayarlar verileri ve dijital haritaları milisaniyeler içinde değerlendiriyor ve farlara, şartlara uygun aydınlatma komutunu veriyor. Böylece diğer trafik paydaşlarının gözünde parlama yapmadan, mümkün olan en iyi aydınlatma performansı elde ediliyor. Ayrıca yenilikçi fonksiyonlar da beraberinde geliyor. DIGITAL LIGHT, ULTRA RANGE fonksiyonu ile çok uzun bir aydınlatma menzili sağlıyor.

DIGITAL LIGHT, isteğe bağlı olarak projeksiyon fonksiyonuyla donatılabiliyor. Bu sistem, kılavuz çizgileri, sembolleri ve animasyonları yola yansıtıyor ve sürüşü daha güvenli hale getiriyor. Örneğin yol çalışması bölgelerinde sistem, kılavuz çizgilerle daralan yolda sürücünün oryantasyonunu kolaylaştırıyor. Sistem, bir spot ışığı ile risk bölgesindeki yayaları vurguluyor ve öngörülen yön noktaları ile konumlarını netleştiriyor. Otoyol çıkışlarında veya tek yön yollarda ters istikamette olan sürücü bir sembol ile uyarılıyor. Aynı sembol, kırmızı ışık veya dur tabelası ihlallerinde de sürücüyü uyarıyor.

Konfor donanımı

Ön koltukların isteğe bağlı masaj fonksiyonunun etki alanı genişletildi ve tüm sırt bölgesini kapsıyor. Koltuk sırtlığındaki sekiz adet kese, mümkün olan en iyi rahatlamayı sağlıyor. Sürücü tarafında, keseye entegre, dört motorlu bir titreşim masajı da bulunuyor. Ayrıca ilk kez Sedan ve Estate gövde tipinde arka koltuk ısıtması da sunuluyor.

Energizing ComfortT'un "Fit & Healthy" yaklaşımı, farklı konfor sistemlerini kombine ederek deneyim dünyaları yaratıyor. Sistem, örneğin sürücü yorgun olduğunda canlandırıcı, stres seviyesi yüksek olduğunda da rahatlatıcı olmak üzere, iç mekanda ruh haline uygun bir atmosfer oluşturuyor. ENERGIZING COACH, araç ve sürüş bilgilerine göre uygun bir sağlık veya rahatlama programı öneriyor. Sürücünün uygun bir akıllı cihaz taşıması halinde uyku kalitesi ve stres seviyesi bilgileri de algoritmaya ekleniyor.

AIR-BALANCE paketi, kişisel tercihe ve ruh haline bağlı olarak, iç mekanda kişisel bir koku deneyimi sunuyor. Sistem, havanın iyonizasyonu ve filtrelemesi ile kabin içindeki hava kalitesini iyileştiriyor.