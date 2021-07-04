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Yenilenen Mke Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde Sezon Açılışını Minikler Yaptı - Son Dakika

Yenilenen Mke Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde Sezon Açılışını Minikler Yaptı

04.07.2021 15:07
Yenilenen Mke Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde Sezon Açılışını Minikler Yaptı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesislerinde sezon açılışını minikler yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün Tandoğan Tesislerinde sezon açılışını minikler yaptı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından FIFA standartlarında sentetik çim saha ve 196 kişilik tribünün inşa edildiği tesiste Ankaragüçlü minikler ilk antrenmanlarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya olan desteğini ara vermeden sürdürüyor.

Başkent'te sporun gelişmesi amacıyla spor kulüplerine destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Tandoğan Tesislerini baştan aşağı yeniliyor. Yenileme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlanırken, ilk sezon açılışını Ankaragücü Spor Okulu'na bağlı Ankaragüçlü minikler yaptı.

YENİLENEN TESİSLERDEN 2 BİN SPORCU FAYDALANACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından FIFA standartlarında yapılarak MKE Ankaragücü Spor Kulübe teslim edilen çim sahada, spor okuluna ve altyapısına bağlı genç futbolcular daha sağlıklı şartlar altında antrenman yapma imkanına kavuştu.

Yapılan sentetik çim sahaya ilave olarak Kent Estetiği Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından inşa edilen 196 kişi kapasiteli tribün de kısa sürede tamamlandı. Sezon açılışını yapan Ankaragüçlü minikleri izlemeye gelen veliler yeni inşa edilen tribünü ilk kez kullanırken, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça, tesislerden 400'ü altyapı sporcusu, 800'ü ise spor okuluna kayıtlı öğrenciler olmak üzere toplam 2 bine yakın sporcunun faydalanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Geçen sene bitirilen sahamız ile birlikte 196 kişilik tribün, 6 soyunma odası ve kapalı spor salonumuz yenilendi. Bu çalışmalarla birlikte Tandoğan Tesisleri, Ankaragücü'ne yakışır çok güzel bir ambiyansa kavuştu. Bu konuda emeği geçen Ankara Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ankaragücü altyapısının uzun yıllar kullanacağı tesisimizde var olan eksikliklerimizin bir kısmı giderildi bir kısmı da gideriliyor. Buradan iyi bir nesil yetiştirerek Ankaragücü'ne hizmet noktasında yapılan bu emeklerin karşılığını vermek istiyoruz. "

AİLELER ÇOCUKLARINI KEYİFLE İZLEDİLER

Daha önce antrenman sahasında tribün olmadığını ve spor okuluna bağlı öğrencilerin antrenmanlarını yol kenarında ayakta izlemek zorunda kaldıklarını belirten veliler ise Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle

teşekkür ettiler.

-Volkan Çiçekçi: "30 yıldır Ankaragücü taraftarıyım, hayatım burada geçti diyebilirim. Bu sahanın eski durumunu da biliyorum. Burada böyle bir tribün yoktu. Ankaragüçlüler Mansur Başkanımızı çok seviyor. Emekleri için kendisine teşekkür ediyorum. "

- Yusuf Özer: "Ankaragücü'ne kim bir çivi çakıyorsa, Allah ondan razı olsun. Burada tribün olmaması çok büyük bir eksiklikti. Başkanımız bunun farkına vardı ve yönetimimizin ricasıyla bizleri kırmadı. Bu tribün için kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. "

-Metin Aygün: "Sağ olsunlar güzel bir tribün ortamı oluştu burada. Bu kulübün neler çektiğini iyi bilirim. Çok sıkıntılı süreçlerden geçmiştik. Çok şükür bugünleri de gördük. Sahamız yenilendi. Güzel günler bizleri bekliyor. Mansur başkanımıza teşekkür ediyorum. "

- Mahmut Doğan: "Daha önce bu tesiste tribün yoktu, hem çocuklarımız hem bizim için çok güzel oldu. Özellikle kışın çok sıkıntı çekiyorduk. Yapılmakta olan diğer hizmetler için de Mansur başkanımıza teşekkür ederim. "

-Binnur Aydın: "Çocuklarımızın antrenmanlarını diğer velilerle birlikte kaldırım kenarına dizilerek izliyorduk. Ankaragücü'ne verdiği destek için ve bizlere bu tribün imkanını sağladığı için Mansur başkanımıza teşekkür ederim. "

-Dilek Kartal: "Eskiden tribün yokken soğukta, yağmurda, yol kenarında izleniyormuş antrenmanlar. Ben buraya yeni geldim ve çok memnun kaldım. Çocuğumla burada güvenli bir şekilde antrenman izleyebiliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesini bu hizmetinden dolayı tebrik ediyorum. "

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü ekipleri tesiste ilave soyunma odaları, aydınlatma ünitelerinin montajı ve tampon file imalat çalışmalarını ise sürdürüyor.

Yenilenen Mke Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde Sezon Açılışını Minikler Yaptı

Büyükşehir Belediyesi, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yenilenen Mke Ankaragücü Tandoğan Tesislerinde Sezon Açılışını Minikler Yaptı - Son Dakika


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