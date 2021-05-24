Yenilenen mobil uygulamayla zamandan tasarruf amaçlanıyor - Son Dakika

Allianz Türkiye, pandeminin etkisiyle evde daha çok vakit geçirilen bu günlerde "Allianz'ım" mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu. Allianz, kolay erişilebilir hale getirdiği mobil uygulamasının yanı sıra, 'Dijital Oto Hasar' projesini de hayata geçirerek müşterilerine kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı ve zamandan tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "2021 yılı boyunca devam edecek ve tüm uygulamanın yeni tasarıma geçmesiyle tamamlanacak olan "Allianz'ım" mobil uygulamasında yenilenen ekranlar müşterilerinin hizmetine sunuldu. Uygulamanın ana sayfasını daha renkli, modern ve kullanışlı yeni yapıya çeviren Allianz, 'Kampanyalar' modülüne yepyeni bir görünüm kazandırdı" bilgilerine yer verildi.

TÜM FONKSİYONLARA KOLAY ERİŞİM İMKANI

Yenilenen mobil uygulamanın detaylarıyla ilgili bilgilerin paylaşıldığı şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıcılarına sade bir deneyim sunmaya ve bunu yaparken sunduğu fonksiyonları kolay erişilebilir bir şekilde konumlandırmaya öncelik veren Allianz, yeni eklenen 'Poliçe Kartları' ile müşterilerine tek tık ile tüm poliçelerini inceleme olanağı sunuyor. Ayrıca 'Hızlı İşlemler' menüsü ile sık kullanılan ve hızlı erişime ihtiyaç duyulan fonksiyonlar da ana sayfa üzerinden erişilebilir duruma geldi. 'Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz' alanına ise müşterilerin hasar anında hızlıca destek alabilecekleri 'Hasarım Var' menüsü, Allianz'ın geniş anlaşmalı kurum ve servis ağına erişebilecekleri 'Anlaşmalı Sağlık Kurumu ve Oto Servisleri' arama motorları, 'Müşteri Hizmetleri' hızlı arama butonu ve gelecek vadelerini kolaylıkla ödeyebilecekleri 'Ödemelerimi Göster' menüleri konumlandırıldı. Kampanyaları sosyal mecralarda yaptığı paylaşımlarla daha görünür hale getiren Allianz Türkiye, böylelikle kullanıcıların kendine özel tanımlanmış avantajları ve kampanya koşullarını keyifli bir şekilde inceleme ve faydalanabilme olanağı sundu."

50 SANİYEDE HASAR İHBARI

Allianz müşterilerinin, mobil uygulamadan ve Online İşlemler Merkezi'nden birçok talebi hızlıca yönlendirebileceği ve süreçleri takip edebileceği bildirildi. Bu adım sayesinde kullanıcılara, talebini hangi kanaldan yaparsa yapsın diğer tüm kanallardan işlemlerine devam edebilme ve minimum bilgi ile kolayca talep oluşturma olanağı sunulması amaçlanıyor. 'Kaza yerindeyim' fonksiyonu, müşterilerinin kaza anında ve sonrasında ne yapması gerektiğini ilgili adıma hızlıca yönlendiren ekran ve hatırlatıcılar, sürecin baştan sona rahatlıkla tamamlanabilmesini sağlıyor.

Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerinin, teknolojik gelişmeler ve yaşanılan gündeme bağlı olarak sürekli değiştiği bu günlerde, çekici talebinin oluşturulması ve iletişim bilgilerinin paylaşılması, konum takibi, aracının götürüleceği servisin müşteri tarafından seçilmesi, ikame araç talebinde bulunabilmesi ve onarım süresinin uzaması halinde müşteriye ikame aracı için teklif sunulması ve araç sağlanması gibi özellikler uygulama kapsamındaki hizmetler arasında yer alıyor.