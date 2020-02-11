Yenilenen Nef'in web sitesine talep bırakma oranı yüzde 137 arttı

Gayrimenkul markası Nef'in yenilenen web sitesine ilk 6 ayda ziyaretçilerin talep formu doldurma oranı yüzde 137 artarken, siteden hemen çıkma oranı yüzde 12 azaldı.

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, son 4 yılda 18 projede 6 binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren gayrimenkul markası Nef, yurt içi ve yurt dışından artan ilgiyi daha iyi karşılamak adına web sitesini yeniledi.

Müşteri portföyünün genişlemesi nedeniyle Türkçe, İngilizce ve Arapça yayın yapan nef.com.tr, yakın dönemde ise Rusça ve Çince de yayın yapacak.

Web sitesindeki yenileme çalışmasıyla hem tüketiciye bilgiyi daha kolay ve net şekilde vermeyi hem de sektörün nabzını tutmayı hedefleyen Nef, diğer tüm alanlarda olduğu gibi bu kapsamda da trendleri belirlemeye devam ediyor.

Canlı yayın kamerasının, 360 derece proje görünümlerin, örnek daire video ve görsellerinin yer aldığı kolay kullanım olanağı sunan galeri sistemi, potansiyel müşterilere benzeri görülmemiş bir deneyim yaşatıyor. Site ziyaretçileri tek bir tıklamayla merkez satış ofisine, adres yönlendirmesi alabiliyor. Farklı müşteri segmentleri için farklı hedef kitlelere uygun özgün tasarım anlayışıyla geliştirilen nef.com.tr, mobile uyumlu tasarım sayesinde her marka model telefonda kolayca görüntülenebilen arayüz deneyimini kullanıcılarına sunuyor. Aralık ayında 363 bin kişinin ziyaret ettiği nef.com.tr'de, ortalama sitede kalma süresi ise yüzde 19 arttı.

"Yenilikçi yaklaşımlar getirmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, nef.com.tr'nin son teknoloji trendleri takip edilerek yenilendiğini belirterek, "İlk 6 aylık yayın döneminde yeni sitemiz kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Bu ilgi rakamsal verilere de yansıdı. Yenilenen tasarımızda sadelik ve işlevselliği buluşturduk. Kullanıcılar farklı dil seçenekleri üzerinden tüm projelerimiz hakkında bilgi sahibi olabilecek ve kolayca bizimle iletişime geçebilecekler. Dijital bir çağda yaşamanın getirdiği öncelliklerle nef.com.tr'de kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacağız ve sektörümüzün de yenilikçi yaklaşımlar getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, yenilenen web sitesi sayesinde kullanıcılar, Whatsapp uygulaması üzerinden, "click to call" (tıkla ve ara) yoluyla veya form doldurarak Nef'e ulaşabiliyor. Gayrimenkul sektörünün yenilikçi yüzü Nef'in yenilenen web sitesinin mobil versiyonu ise tüketiciye istediği kanaldan şirkete erişebilme imkanı veriyor. İçerik yönetim sistemiyle, içeriğin yüzde 90'ında fazlası tek merkezden yönetilebiliyor ve güncellenebiliyor.

İnşaatı ve satışı devam eden veya bitmiş tüm projeler hakkında kullanıcılara detaylı bilgi veren nef.com.tr'de hem mobil hem de masaüstü yükleme hızlarında yüksek skorlara ulaşıldı.

Öte yandan, Nef, 2019 yılı içerisinde 3'üncü kez üst üste "Türkiye'nin En Beğenilen İnşaat Şirketi" seçildi ve "Türkiye'nin En Değerli 100 Markası" araştırmasında yer alan tek gayrimenkul şirketi oldu.

Nef, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu "Brand Finance"nin araştırmasına göre 121 milyon dolarlık marka değeriyle listedeki 35'inci marka oldu