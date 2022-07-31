Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de! - Son Dakika
Üye Girişi

Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de!

31.07.2022 21:00
Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de!

Almanya’da üretimi başlayan Astra’nın altıncı nesli eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Almanya'da üretimi başlayan Astra'nın altıncı nesli eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Astra üretimine başlanmasıyla ilgili açıklama yapan Opel CEO'su Florian Huettl, "Yeni Astra, en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildi. Rüsselsheim'daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak." Dedi.

Yenilenen Opel Astra <a class='keyword-sd' href='/eylul/' title='Eylül'>Eylül</a>'de Türkiye'de!
Opel CEO'su Florian Huettl

Yenilenen Opel Astra, marka için yeni bir tasarım felsefesinin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Astra yalın, keskin yüzeyler, gereksiz unsurlardan arındırılmış çizgiler ve yeni marka yüzü Opel Vizör ile daha önce hiç olmadığı kadar dinamik bir tasarıma sahip.

Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de!

Yeni model bunun yanında kompakt sınıfa yeni teknolojiler getiriyor. Kullanıcıların sadece üst segment araçlardan tanıdığı yeniliklerin en dikkat çekeni ise; uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi doğrudan Opel'in amiral gemileri Insignia ile Grandland'dan geliyor ve 168 LED hücresiyle kompakt ile orta sınıfta rakiplerinden oldukça ileride bir aydınlatma gücü sunuyor.

Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de!

Yeni nesil Astra'nın iç mekanında da adeta zamanda bir sıçrama yaşanıyor. Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken, klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor. Yeni kompakt modelin olağanüstü oturma ergonomisi de Opel'e özgü detaylardan biri. Şirket içinde geliştirilen AGR sertifikalı ön koltuklar özellikle uzun yolculuklarda konfor ve ergonomi sunuyor.

YORUMLAR
500
Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı Kapadokya esnafının işleri gurbetçilerle daha da arttı Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular Çanakkale'de yaşanan trafik kazasında şarampole yuvarlanan araçtan yara almadan kurtuldular
Kaynak: Carmedya.com

Almanya, Türkiye, Astra, Opel, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de! - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 21:32:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement