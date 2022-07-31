Yenilenen Opel Astra Eylül'de Türkiye'de!

Almanya'da üretimi başlayan Astra'nın altıncı nesli eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni Astra üretimine başlanmasıyla ilgili açıklama yapan Opel CEO'su Florian Huettl, "Yeni Astra, en küçük ayrıntısına kadar tutku ve özveriyle geliştirildi. Rüsselsheim'daki merkezimizde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu yeni ürün, bize ek bir ivme kazandıracak." Dedi.

Opel CEO'su Florian Huettl

Yenilenen Opel Astra, marka için yeni bir tasarım felsefesinin başlangıcını temsil ediyor. Yeni Astra yalın, keskin yüzeyler, gereksiz unsurlardan arındırılmış çizgiler ve yeni marka yüzü Opel Vizör ile daha önce hiç olmadığı kadar dinamik bir tasarıma sahip.

Yeni model bunun yanında kompakt sınıfa yeni teknolojiler getiriyor. Kullanıcıların sadece üst segment araçlardan tanıdığı yeniliklerin en dikkat çekeni ise; uyarlanabilir, parlamayan Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisi. Far teknolojisi doğrudan Opel'in amiral gemileri Insignia ile Grandland'dan geliyor ve 168 LED hücresiyle kompakt ile orta sınıfta rakiplerinden oldukça ileride bir aydınlatma gücü sunuyor.

Yeni nesil Astra'nın iç mekanında da adeta zamanda bir sıçrama yaşanıyor. Tamamen dijital Pure Panel sayesinde analog göstergeler tarihe karışıyor. Kullanıcı dostu ve modern grafiklere sahip yeni arayüz (HMI), otomobil tutkunlarına sade ve daha sezgisel bir deneyim sunuyor. Sistem, geniş bir dokunmatik ekran üzerinden kullanılırken, klima kontrolü gibi önemli ayarlar, fiziki düğmeler ile doğrudan seçilebiliyor. Yeni kompakt modelin olağanüstü oturma ergonomisi de Opel'e özgü detaylardan biri. Şirket içinde geliştirilen AGR sertifikalı ön koltuklar özellikle uzun yolculuklarda konfor ve ergonomi sunuyor.