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Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi - Son Dakika

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

17.07.2021 14:10
Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi, System.String[]

Opel, en çok satan modeli Astra’nın altıncı nesline dair ilk görüntüleri paylaştı.

CARMEDYA.COM – Opel, en çok satan modeli Astra'nın altıncı nesline dair ilk görüntüleri paylaştı.

Altıncı nesil Astra, SUV modeller Mokka, Crossland ve Grandland'in ardından Opel'in cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback modeli oldu. Yeni Astra'yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı.

Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör'le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra'nın iç mekanında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital Pure Panel dikkatleri çekiyor. 168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra'da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyoları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri de öne çıkıyor. Yeni Astra'yı Rüsselsheim'daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine sonbaharda başlayacak ve yeni Astra'yı 2022 yılında Türkiye yollarında da göreceğiz.

"Yeni bir Şimşek doğuyor"

Yeni Astra'yı değerlendiren Opel CEO'su Michael Lohscheller, "Yeni Astra ile yeni bir Şimşek doğuyor. Yeni model etkileyici tasarımıyla, sınıfının öncü teknolojileriyle, elektrikli ve mümkün olan en düşük emisyonlara sahip yüksek verimli motor seçenekleriyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni Astra, en küçük ayrıntıya kadar büyük bir hassasiyetle tasarlandı. Yeni nesil Astra'nın markamızın en çok satan modeli olmaya devam edeceğinden ve markamıza birçok yeni müşteri çekmek için gereken her şeye sahip olduğundan eminiz" şeklinde konuştu.

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

Tasarım

Yeni Astra'nın tasarımı Opel'in 2020'li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka'da kullandığı yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni Astra'nın daha geniş görünmesini sağlıyor. Ultra ince Intelli-Lux LED® farlar ve Intelli-Vision sisteminin ön kamerası gibi teknolojiler ön yapıya kusursuz bir şekilde entegre ediliyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında gayet dinamik bir görünüm sergiliyor. Arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı, merkezi olarak tam ortada konumlanan Şimşek, dikey olarak hizalanan yüksek konumlu fren lambası ve arka stop lambaları tarafından tekrarlanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Şimşek logosu, bagaj kapağının mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.

"Yeni Astra, yeni tasarım yaklaşımımızın heyecan verici bir sonraki adımını temsil ediyor" sözleriyle yeni Astra'nın tasarımını değerlendiren Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams, "Güçlü Vizör ön yüzü, kaslı çamurluk kemerleri ve parlak yüzeyleriyle yeni Astra, son derece sportif ve kendinden emin bir kişiliğe sahip. İç mekan da geleceğe cesur bir adım atıyor. Yeni Pure Panel, geniş cam yüzeylere sahip sürücü odaklı kokpiti ile müşterilerimize tamamen yeni bir duygusal deneyim yaşatacak" ifadelerini kullandı.

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

Pure Panel dijital kokpit

Aynı Alman hassasiyeti, ilk kez Mokka'da kullanılan yeni nesil Pure Panel ile vurgulanan iç mekanda da geçerli. Bu geniş dijital kokpit, isteğe bağlı olarak tamamen cam şeklinde tercih edilebiliyor ve sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ön camdaki yansımaları önleyen perde benzeri bir katman sayesinde ekranların üzerinde bir siperliğe gerek duymayan kokpit, ileri teknoloji ile işlevselliği bir arada sunuyor ve iç ambiyansı daha da geliştiriyor. En aza indirilen zarif tuş şeklindeki fiziki kumandalarıyla Pure Panel, dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasında optimum denge sağlıyor. Dokunmatik ekran dışında doğal dilde ses kontrolü ile de kullanılabilen ve bağlantılı servislere sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlar için geliştirilmiş kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlanabilirliği sunuyor.

Astra, güçlü şarj edilebilir hibritlerle ilk kez elektrikliye geçiyor

Yeni Astra, markanın kompakt sınıf tarihinde bir ilk gerçekleştirerek satış başlangıcından itibaren yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri dışında güçlü şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla da piyasaya sunulacak. Güç seçenekleri benzinli ve dizel versiyonlarda 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişiyor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP'ye (165 kW) kadar uzanıyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde altı vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman da sunuluyor.

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

Dinamik ve dengeli yol tutuş

Yeni Astra, en başından itibaren Opel DNA'sına uygun şekilde, son derece esnek EMP2 çok enerjili platformun üçüncü nesli üzerine inşa edildi. Bu, yol tutuşunun dinamik ama aynı zamanda dengeli olduğu ve her Opel gibi yeni modelin de "otoyol güvenli" olduğu anlamına geliyor. Modelin yüksek hız dengesi en öncelikli geliştirme hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni model fren anında, üstün bir performans sergiliyor ve düz bir çizgide olduğu kadar virajlarda da oldukça dengeli kalıyor. Yeni Astra'nın burulma rijitliği ise önceki nesilden yüzde 14 daha yüksek.

Daha alçak ve daha geniş

Sportif bir beş kapılı gövde tipiyle pazara sunulacak yeni Opel Astra, daha alçak bir siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında daha geniş bir iç mekana sahip olacak. Yeni Astra, 4.374 mm uzunluk ve 1.860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın merkezinde yer alıyor. Yeni Astra, 2.675 mm (+13 mm) daha uzun bir dingil mesafesine sahip olmasına karşın önceki modelden sadece 4,0 mm daha uzun. Kaslı ve kendinden emin duruşuyla yeni Astra, ayarlanabilir zemine sahip pratik bagajıyla 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

Yarı otonom şerit değiştirme dahil gelişmiş sürüş destek sistemleri

Yeni Astra, aynı zamanda en güncel otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor. Tüm bu gelişmiş teknoloji ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri arkada ve birer adet yanda olmak üzere dört gövde kamerası, biri önde ve her bir köşede olmak üzere beş radar sensörü ve ayrıca ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri kullanıyor. Kamera ve sensörler, kameraların ve radarın menzilini uzatan Intelli-Drive 2.0 kapsamında e-horizon bağlantısıyla entegre ediliyor. Bu teknoloji, sistemin virajlardaki hızı uyarlamasını, hız önerilerinde bulunmasını ve yarı otonom şerit değişiklikleri yapmasını sağlıyor. Direksiyon simidindeki el algılama özelliği, sürücünün her zaman sürüşe keyifle dahil olmasını sağlıyor.

Intelli-Drive 1.0 arka çapraz trafik uyarısı, uzun menzilli kör nokta algılama ve otomobili şeridinin ortasında tutan aktif şerit konumlandırma gibi işlevleri kapsıyor. Oldukça uzun otonom sürüş destek sistemleri listesi ayrıca, ayarlanan hızı aşmadan öndeki aracı takip etmek için hızı artıran veya azaltan, gerekirse durana kadar fren yapabilen uyarlanabilir hız sabitleme sistemini de içeriyor. Otomatik şanzımanla sunulan Start&Stop işlevi ile sürüş otomatik olarak devam ediyor. Sınıfının en gelişmiş sürüş destek sistemleri ayrıca; büyük bir yükseltilmiş gösterge ekranı ve daha kolay park etmek için bir kamera ve radar tabanlı sistem olan Intelli-Vision gibi fonksiyonları da içeriyor.

Intelli-Lux Pixel Light kompakt sınıfta

Astra'nın ileri teknolojide öncü olma rolü, Opel markasının uzmanlık alanları olan aydınlatma ve koltuk sistemleri ile devam ediyor. Önceki nesil, 2015 yılında uyarlanabilir matrix farın pazara sunulmasında öncü bir rol oynamıştı. Yeni nesil ise aydınlatmada son nokta olan Intelli-Lux LED® Pixel far teknolojisini ilk kez kompakt sınıfın kullanımına sunuyor. Opel'in Grandland ve Insignia modellerinde kullanıma sunulan bu ileri teknoloji, her biri ultra ince farda 84 olmak üzere 168 LED hücresiyle pazarın en gelişmiş aydınlatma teknolojisini kullanıma sunuyor. Uzun far, trafikteki diğer paydaşların gözünde parlama yapmadan milisaniyeler içinde kusursuz bir şekilde ayarlanıyor. Karşıdan gelen veya önde ilerleyen trafikte, sürücüler ışık huzmesinden kesinlikle etkilenmiyorlar. Işığın menzili ve yönü, sürüş koşullarına ve çevreye göre otomatik olarak uyarlanıyor.

Masaj ve havalandırma özelliğine sahip AGR ergonomik koltuklar

Opel'in ödüllü ergonomik AGR koltukları haklı bir üne sahip ve yeni Astra bu uzun soluklu geleneği sürdürüyor. "Aktion Gesunder Rücken e. V." (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ön koltukların konumu önceki nesile göre 12 mm daha alçak. Bu da sportif sürüş hissini destekliyor. Spor ile konforu mükemmel harmanlayan koltukların köpük yoğunluğu, iyi bir duruşu garanti ediyor. Yeni Astra'nın AGR ön koltukları, kompakt sınıfın en iyisi ve elektrikli sırt eğim ayarından elektrikli bel desteğine farklı isteğe bağlı ayar işlevi bulunuyor. Nappa deri ile birlikte, havalandırma, sürücü için masaj ve ön dışında arka koltuk ısıtması sunuluyor. Ayrıca, şık Alcantara döşemeler de sunuluyor.

Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi

Münir Karaloğlu, Astra, Alman, Opel, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Opel Astra yüzünü gösterdi - Son Dakika


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