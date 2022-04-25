Yenilenen PlayStation Plus'ın çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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Yenilenen PlayStation Plus'ın çıkış tarihi açıklandı

25.04.2022 13:47
Yenilenen PlayStation Plus'ın çıkış tarihi açıklandı

Sony Interactive Entertainment, elden geçirilen PlayStation Plus hizmeti için çıkış tarihi açıkladı. Xbox Game Pass gibi bir kütüphaneye sahip olacak PlayStation Plus, yüzlerce oyunu tek bir abonelikte toplamayı başardı.

Sony, uzun süredir söylentileri olan PlayStation Plus'ın yenilenmesini Mart ayında duyurdu. PS Plus'ın geçerli sürümü yakında güncellenen hizmetin en düşük aboneliği olacak ve merakla beklenen yeni abonelik sisteminin çıkış tarihi açıklandı.

YENİLENMİŞ PLAYSTATION PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

1 Haziran'da Japonya'ya yayılmadan önce Asya'daki belirli pazarlarda 23 Mayıs'ta bir lansman tarihi hedefliyor. Bir sonraki hedefin ise 13 Haziran'da Amerika'da 22 Haziran'da ise Avrupya'ya ulaşması bekleniyor.

Sony Interactive Entertainment (SIE), Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Malta, Polonya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Slovenya'da Cloud yayınına erişim sağlıyor. Bu ülkelerdeki ve PlayStation Now'ın şu anda mevcut olduğu diğer 19 ülkedeki insanlar, lansmanda PS Plus'ın Premium aboneliğine kaydolabilecekler.

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En üst düzeyde, PlayStation, PS2 ve PSP oyunlarından çevrimiçi olarak yayınlayabileceğiniz veya indirebileceğiniz 340 oyuna daha erişim içeren PlayStation Plus Premium bulunur. PS3 oyunları bulut akışı aracılığıyla sunulacak. Premium ayrıca sınırlı süreli oyun denemeleri ve PC'de bulut oyunları sunacak.

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