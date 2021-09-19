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Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı - Son Dakika

Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı

19.09.2021 12:52
Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı, System.String[]

Porsche’nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan’ın tasarım, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamiklerindeki geliştirmelerle yenilenmiş hali Türkiye’de satışa sunuldu.

Porsche'nin 2014 yılında ilk kez pazara sunduğu kompakt SUV sınıfındaki iddialı modeli Macan'ın tasarım, konfor, bağlanabilirlik ve sürüş dinamiklerindeki geliştirmelerle yenilenmiş hali Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Macan'ı dünya lansmanından çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere üç farklı versiyonun bulunduğunu belirtti.

Porsche Macan modelinin pazara sunulduğu 2014 yılından bu yana elde ettiği satış rakamıyla Porsche ürün gamında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi "Özellikle kadın müşterilerimizin büyük beğenisini kazanan Macan, Türkiye pazarında da kadın kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen modelimiz. Yenilenmiş haliyle de çok daha fazla ilgi göreceğini düşünüyorum." dedi.

Eskinazi, "Kadın müşterilerimiz geçmişte daha çok tasarıma bakarken, artık tasarımın yanında performans ve sportif sürüş ile de ilgileniyorlar. Macan günlük kullanım kolaylığı getirse de halen bir spor otomobil. Yeni Macan'da da bu ilginin devam edeceğini düşünüyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Porsche Macan, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Mersin'deki Doğuş Otomotiv Porsche Merkezleri'nde 1 milyon 673 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı

3 farklı versiyon: Macan, Macan S ve Macan GTS

Yeni Macan, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere 3 farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Macan'ın giriş modeli 195 kW'lık (265PS) güce sahip yeni geliştirilmiş, turbo beslemeli 4 silindirli motora sahip. Bu yeni motor, standart 0-100 km/sa hızlanmayı 6,2 saniyede gerçekleştiriyor ve 232 km/sa'lik maksimum hıza ulaşıyor.

Macan S versiyonu ise 280 kW (380 PS) güç üreten 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip. Otomobil sıfırdan 100 km/sa hıza 4,6 saniye çıkabiliyor. Azami hızı ise 259 km.

Model ailesinin en performanlı versiyonu olan Macan GTS, 2.9 litrelik V6 çift turbo motora sahip ve 324 kW'lık (440 PS) güç üretiyor. Sport Chrono paketi ile 272 km/sa'lik azami hıza ulaşabilirken, 0-100 km/sa hıza ise 4,3 saniyede çıkıyor.

Tüm motorlar yedi vitesli Porsche çift kavramalı şanzımana (PDK) ve Porsche aktif dört tekerlekten çekiş sistemine (Porsche Traction Management – PTM) sahip.

Performansa ve sportifliğe vurgu yapan dış tasarım detayları

Yeni Macan'ın dış tasarımı daha keskin hatlara sahip. Ön kısım, gövde renginde yeniden tasarlanmış ve aracın genişliğine vurgu yapıyor. Yeni GTS modelinde burun kısmı siyahla kaplanırken, arka bölüm, bir difüzörle daha kıvrımlı bir görünüme kavuşmuş. Porsche Dinamik Aydınlatma Sistemi (Porsche Dynamic Light System (PDLS)) ile LED farlar ve Sport Design dış aynalar artık tüm modellerde standart olarak sunuluyor.

Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı

Dijitalleşen iç tasarım

Yeni Porsche Macan'ın iç tasarımı Porsche'nin yeni tasarım dilini yansıtıyor. Düğmeler artık yerini dokunmatik yüzeylere bırakmış. Açık biçimde düzenlenmiş kontrol modülünün ortasında yeni ve daha kısa olan vites bulunuyor. Gösterge panelinin üstünde bulunan analog saat de artık standart ekipman olarak yerini alıyor. Macan, Porsche Communication Management'ın (Porsche İletişim Yönetimi) 10.9 inçlik full HD dokunmatik ekranından veya ses komutlarıyla kontrol edilebilen birçok çevrimiçi işlevi standart donanım olarak sunmaya devam ediyor. Ayrıca yeni çok işlevli direksiyonla 911 modelinin GT Sport direksiyonuna yer veriliyor.

Yeni Macan İlk kez sergileniyor

Yeni Macan Türkiye'de ilk kez Porsche tutkunlarıyla Büyük Kulüp 28. Senyör Tenis Turnuvası'nda buluşuyor. Tenis tutkunları 16-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek turnuva boyunca Yeni Macan'ı yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Eskinazi, "Porsche tüm dünyada tenis sporunun en büyük destekçilerinden birisi, global stratejinin bir parçası olarak ülkemizde de sporu desteklemeye gayret ediyoruz. Porsche/ Doğuş Oto Kartal ve Doğuş Oto Maslak ile Tenis sporu için önemli organizasyonlarından birisi olan Büyük Kulüp Senyör Tenis Turnuvası'nın ana sponsoru olduk. 10 gün süre ile devam edecek etkinliğe toplam 800 oyuncu katılım gösterecek. İzleyicilerin de oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçlara tanık olacaklarını düşünüyorum. Maçları takip etmenin yanında ürün gamımızın en yeni modeli Macan'ı da yakından tanıma ve bilgi alma fırsatı bulacaklar." diye konuştu.

Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı

Amelia Hamlin, Türkiye, Porsche, Tenis, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Porsche Macan Türkiye yollarına çıktı - Son Dakika


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