Yenilenen salon Bornovalılar'ın hizmetinde - Son Dakika

Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde yer alan "Çok Amaçlı Salon", tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci sonrasında başlatılacak olan kültürel etkinlik ve aktivitelere daha modern bir salonda ev sahipliği yapmak adına yeniden dizayn edildi. Salon, tiyatro, toplantı, seminer, söyleşi gibi bir çok kültürel aktivite ve faaliyetin gerçekleştirilmesine imkan sunmak üzere pandemi koşulları düşünülerek 70 kişilik olarak hazırlandı.

Baştan aşağı yenilendi

Özel olarak dizayn edilen gizli platformlu sahne bölümü, salon zemini, ses ve ışık sistemi, havalandırma sistemi, tavan bölümü ve seyirci koltukları yenilenen Çok Amaçlı Salona, sahne öncesi hazırlığa imkan sunan mini kulis, ses-ışık sistemi odası ve yeni sahne perdeleri yapıldı.

Tüm kültür merkezleri ve sosyal tesisleri konforlu hale getirerek daha etkin kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bugüne kadar pek çok tesisimizi ihtiyaçlara göre yenileyip daha etkin şekilde kullanır hale getirdik. Aynı şekilde bu tesislerdeki atıl alanları da değerlendiriyoruz. Tüm Bornovalılar'ı yenilediğimiz salondaki etkinlere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.