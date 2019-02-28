Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor (Arşiv)

TİCARET Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle 155 milyon lira yatırımla modernize edilen Sarp Gümrük Kapısı'nın yarın törenle açılacağını duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, yap-işlet-devret modeliyle 155 milyon lira yatırımla modernize edilen Sarp Gümrük Kapısı'nın yarın törenle açılacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan'a açılan en önemli gümrük kapısı olan Sarp Gümrük Kapısı'nın yenilendiği ve yarın hizmete açılacağı belirtildi. Modernizasyon çalışmaları tamamlanan gümrük kapısının Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açılacağı, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katılmasının beklendiği, törene ayrıca Gürcistan Maliye Bakanı Ivane Matchavariani, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı George Kobulia'nın da katılacağı belirtildi.



Sarp, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş olmak üzere Gürcistan'a açılan 3 kara gümrük kapısının faal olarak hizmet verdiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:



"Sarp Gümrük Kapısı, TOBB/GTİ A.Ş. tarafından yap-işlet-devret modeli ile 2009 yılında yapılandırılmıştır. Söz konusu kapı, özellikle kimlik kartı ile geçişlerin başlaması ile birlikte yoğunluk itibarıyla en aktif gümrük kapılarından biri haline gelmiştir. 2011 yılında imzalanan protokol ile Türkiye ve Gürcistan vatandaşlarının, kimlik kartıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlanmıştır. Artan TIR ve yolcu trafiğini karşılamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle kapının yeniden yapılandırılması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda sahanın bitişiğinde bulunan bazı alanların da dahil edilerek Sarp Gümrük Kapısı'nın artan yolcu ve araç trafiğini karşılayacak şekilde kapasitesinin artırılması amacıyla yeniden inşa edilmesine yönelik olarak inşaat çalışmalarına Kasım 2016 itibarıyla başlanmıştır."



PERON SAYISI 8'DEN 12'YE ÇIKTI



2018 yılında Sarp Gümrük Kapısı'ndan geçen yolcu sayısının 6,9 milyon, araç sayısının ise 600 bin olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada "Yenilenen Sarp Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş ve çıkışta yer alan 8 peron sayısı 12'ye çıkacaktır. Ayrıca araç trafiğinde aksaklıklara yol açan yolcu geçişleri, araç trafiğinden tamamen ayrılarak yaya geçişlerinin üst kattan yapılması sağlanacak, gümrük sahası da yaklaşık 46 bin metrekareye çıkacaktır. Yolcuların hava koşullarından etkilenmemesi, modern şartlarda işlemlerinin yapılması için yurda giriş ve çıkışta 2 adet yolcu salonu yeni projede inşaa edilmiştir. Proje kapsamında, 155 milyon lira tutarında yatırım yapılmıştır. Sarp Gümrük Kapısı modernizasyon çalışması tek durakta kontrol projesine uygun olarak yapılmıştır. Gümrük kapısındaki modernizasyon ile Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi. Açıklamada Ticaret Bakanlığınca yürütülen 'Tek Durakta Kontrol' ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan kontrollerin gümrük kontrolleri ile birlikte aynı yer ve zamanda yapılması sağlanarak işlem süresinin kısaltılması, TIR'ların gümrük kapılarındaki beklemelerinin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi. - Ankara

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