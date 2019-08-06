Son Dakika Haberleri: Yenilenen seçimi kazanan Gülfer Ağır mazbatasını aldı
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Yenilenen seçimi kazanan Gülfer Ağır mazbatasını aldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yenilenen seçimi kazanan AK Parti Adayı Gülfer Ağır, mazbatasını aldı.

Yenilenen seçimi kazanan Gülfer Ağır mazbatasını aldı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yenilenen seçimi kazanan AK Parti Adayı Gülfer Ağır, mazbatasını aldı.

Seçimde 894 oy alan Gülfer Ağır, AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem ve beraberindekiler ile birlikte İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Ağır'a, mazbatası Hakim Veysi Varol tarafından verildi. Mazbatasını aldıktan sonra açıklama yapan Adıyaman'ın ilk kadın Belediye Başkanı Gülfer Ağır, hakları olan seçimi yeniden alarak göreve başladıklarını söyledi. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçlu olduklarını söyleyen Suvarlı Belediye Başkanı Gülfer Ağır, "31 Mart seçimlerinde haksızlığa uğramıştık. Şu an tekrar hakkımızla seçimi aldık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Bugünde burada mazbatamızı aldık. Suvarlı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Elimden gelen hizmeti de sonuna kadar yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Beldemizde yapılacak hizmetler var. Fatma Şahin başkanımızdan da bazı sözler aldık. Beldemizde halk eğitim merkezi kursları ile spor salonları kazandırmak için çabalayacağım. Kadınlarımıza yönelik çok güzel projeler düşünüyorum. Erkekler için de iş imkanları sağlamak için bütün imkanları kullanacağım. İnşallah hep birlikte Suvarlı beldemizi güzelleştirmek için el ele vereceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN
AK Parti, Adıyaman, Suvarlı, Besni, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:48 Kaynak: İHA
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