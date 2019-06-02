Son Dakika Haberleri: Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
Son Dakika Politika Haber

Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak.

Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak.
Edinilen bilgiye göre, YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.
Oyların sayım işlemi sürerken YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı saatini 21.00'den 18.30'a çekti.
Seçim sonuçları, bu saatten itibaren basın yayın kuruluşlarınca yayımlanabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Artvin, Denizli, Adıyaman, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı...O anlar kamerada 3 ilçe ve bir beldede halk yeniden sandık başında! Keskin'de kavga çıktı Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Af değil ceza indirimi! Cezaevinden 100 bin kişi çıkıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:36:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]