KKTC'de yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel
Anıtı törenle açıldı.
Gemikonağı'nda bulunan ve yenilenen Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı törenle açıldı. Tören sırasında F-16 uçakları, halkı selamlama uçuşu da gerçekleştirdi. Açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar
, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat
, Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
, Türkiye
Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC milletvekilleri ile askeri sivil yetkililer katıldı. - LEFKOŞA