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Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de - Son Dakika

Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de

25.12.2021 17:11
Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de

Motosiklet dünyasının en önemli ve ikonik “Maxi-Scooter” (büyük scooter) modellerinden biri olan Suzuki Burgman 400, gelişmiş teknolojilerle yenilendi.

Motosiklet dünyasının en önemli ve ikonik "Maxi-Scooter" (büyük scooter) modellerinden biri olan Suzuki Burgman 400, gelişmiş teknolojilerle yenilendi.

Güncellenen motoruyla Euro 5 emisyon normlarına uygun hale gelen model, dikkat çekici tasarım çizgileri, yüksek verimliliği, konforlu yapısı ve dinamik sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor. Yenilenen model, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle 169 bin 900 TL'lik satış fiyatıyla Suzuki Türkiye bayilerinde de yerini alıyor.

Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de

Yüksek tork ile akıcı ve performanslı sürüş

Burgman ailesinin en köklü geçmişe sahip modeli Burgman 400, hafif ve kompakt bir gövde sunarken lüks, kalite, konfor ve performans konusundaki itibarını korumaya devam ediyor. Bu iddiasını 400 cc'lik su soğutmalı, dört zamanlı, DOHC, tek silindirli, yakıt enjeksiyonlu motor yapılan optimizasyonuyla da sürdürüyor. Silindir kapakları, pistonlar, enjektörler dahil olmak üzere revize edilen motor bloğu, optimize edilen yanmanın da katkısıyla; iyileştirilmiş gaz tepkileri ve dengeli alt-orta devir tork üretimi ile daha akıcı bir sürüş ve yüksek devirde daha performanslı bir sürüş sunuyor.

Suzuki Burgman 400, zarif, çekici bir tasarım, mükemmel motor performansı, ideal hızlanma, viraj alma, fren dengesi ve farklı sürücü ihtiyaçlarını karşılayan işlevsellik gibi özellikleri korurken, aynı zamanda kullanıcıların hemen fark edeceği işlevsel iyileştirmeleri de kullanıma sunuyor. Yeni Burgman 400, kompakt lüks scooter olarak ününü koruyor. Hem ön hem de arka uçlarda daha ince, daha keskin ve daha çekici bir tasarım. Entegre LED park lambalarına sahip keskin tasarımlı çift LED farlar. Keskin tasarımlı bağımsız LED stop lambaları, zarafet ve çevikliği ifade ediyor. Sportif coupe benzeri tasarım, pazar trendlerini yansıtıyor.

Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de

Teknolojik geliştirmeler

Suzuki, ikonik modeli Burgman 400'ü yenilerken, teknolojik gelişmeleri de bu modele adapte etmeyi ihmal etmedi. Suzuki Çift Ateşleme Teknolojisi, farklı bir buji ve yüksek oranda atomize enjektörle yanmayı iyileştirirken, Euro 5 emisyon standartlarını karşılıyor ve iyi bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Yeni Çekiş Kontrolü Sistemi, kalkış yaparken gaz kelebeği tamamen açıldığında kaymayı azaltarak daha kontrollü dengeli bir kalkış sağlıyor ve bozuk yol yüzeylerinde tekerlek patinajını azaltarak sürüş güvenliğini artırıyor. Sistem ıslak zemin veya Arnavut kaldırımlı olsun her zaman üstün sürüş güvenliği sağlıyor. Sistem, sağ gidondaki bir anahtar ile açılıp kapatılabiliyor.

Ayarlanabilir Süspansiyonlar, 7 yönlü ayarlanabilir yay ön yükü ile bağlantılı tekli amortisöre sahip arka süspansiyon da hem yol tutuşu hem de konfor seviyesinin artmasına olanak tanıyor. Kilitlenmeyi Önleyen Fren Sistemi, ABS destekli önde çift, arkada ise tek diske sahip olan fren sistemi, sürüşü destekleyen ve güvenliği artıran yüksek bir fren performansı sunuyor. Suzuki Gelişmiş Immobilizer Sistemi (SAIS), bu sistem sayesinde, yetkisiz kişilerin motoru çalıştırmasını önlemek üzere anahtar ile eşleşen elektronik bir tanımlama sistemi kullanıyor. Sadece sisteme tanımlı anahtar ile açılan manyetik bir kapak ek güvenlik için kontağı koruyor.

Hafif şasi

Burgman 400, bütün teknolojik gelişmelerinin yanı sıra ince ve hafif bir gövdeye sahip. Kompakt gövde bileşenleri yenilenen modele özgü karakteristik görünümü sağlarken özellikle dar sokaklarda ve sıkışık trafikte kullanım kolaylığı da sağlıyor. Dayanıklı ve rijit iskelet, gelişmiş denge ve viraj performansı sunuyor. Yukarıya doğru eğimli ön cam tasarımı, sürücünün konforu için optimum yol rüzgarı koruması ve sürüş güvenliği için rahat bir yol görüşü sağlarken, aynı zamanda önden veya yandan bakıldığında şık ve kompakt bir görünüm sunuyor.

Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de

Yeni renkler

Mat renkler havalı, modern bir görünümü beraberinde getiriyor ve Burgman 400, yeni Metalik Mat Kılıç Gümüş ile ilk mat renk seçeneğini sunuyor. Yeni renk, şık, kılıç benzeri metalik bir görünümle sportif ve zarif bir tasarım sunuyor. Gümüş gövde rengiyle bütünleşen keskin görünümlü mavi jantlar, Suzuki'nin spor yol motosikletleri mirasını vurguluyor. Aynı şekilde selenin mavi renkli dikişleri de yine Suzuki'nin spor yol motosikletleri geleneğini yansıtıyor ve gümüş gövde rengiyle bütünleşiyor.

Konfor

Yenilenen Burgman 400, ince detaylarla kullanışlılığı ve konforu da en üst seviyede sunuyor. Daha da işlevsel bir tasarımla güncellenen gösterge paneli, sürüş mesafesi ve anlık yakıt tüketimi bilgileriyle sürücünün yakıt tasarrufu yapmasını kolaylaştırıyor. Bununla birlikte sürücü, servis zamanı geldiğinde de bu ekran vasıtasıyla bilgilendiriliyor. Yağ değişim zamanı yaklaştığında bir yağ değiştirme uyarısı yanıyor. 755 mm'lik sele yüksekliğine ek olarak ince sele tasarımı ve dar ayak destekleri sayesinde yere ulaşım kolaylaştırılırken, kalın dolgulu sele minderi ise gelişmiş bir konfor seviyesi sunuyor. Ayarlanabilir sürücü koltuğu sırtlığı, optimum destek ve konfor sağlıyor. Geniş 42 litrelik sele altı saklama alanı ise, iki kask (bir tam boy yüz ve bir demi jet kask) veya diğer ekipmanlar için alan sunarak kullanışlılık özelliklerini en üst seviyede sunuyor.

650, 125 ve son olarak 200 cc'lik modelleriyle genişleyen Burgman ailesi, ilk yollara çıktığı 1998 yılından 2020 yıl sonuna kadar dünya genelinde 760 bin adetlik satış rakamına ulaşmıştı. Japon üretici, Burgman 400 modelini 2006 ve 2018 yıllarından sonra bir kez daha yenileyerek tüketicisi ile buluşturdu.

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Motosiklet, Türkiye, Suzuki, Euro, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Suzuki Burgman 400 Türkiye'de - Son Dakika


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