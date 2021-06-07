Yenilenen Suzuki GSX-S1000 Eylül'de Türkiye'de - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Suzuki motosiklet ürün yelpazesinin en performanslı serisi olan GSX ailesinin güçlü üyesi GSX-S1000 yenilendi.

GSX-S1000, dikkat çekici tasarım detayları ve 999 cc'lik motor gücü ve performansına ek olarak, son teknolojiye sahip sürüş kontrol sistemleriyle iddiasını yükseltiyor.

Sunduğu renklerle de motosiklet tutkunlarını harekete geçiren GSX-S1000; Suzuki'nin marka sembolü olarak bilinen ana rengi Metalik Triton Mavisi (YSF), yeni geliştirilen Parlak Mat Mekanik Gri (QT7) ve Parlak Işıltılı Siyah (YVB) olmak üzere üç farklı gövde rengi seçeneğiyle tercih ediliyor. Yenilenen GSX-S1000 önümüzdeki Eylül ayında, Türkiye'de Suzuki'nin tek distribütörü Doğan Trend Otomotiv aracılığıyla satışa sunulacak.

Tasarımı agresif

Kapsamlı bilgisayar analizleri ve kil modelleme süreçlerinin titizlikle uygulandığı GSX-S1000'in tasarımında; güçlü, sportif ve kıvrak yapı net olarak yansıtılıyor.

İlk etapta radikal altıgen Koito LED far tasarım, şık ön görünümle bütünleşerek göze çarpıyor. Far tasarımını çevreleyen zarif granaj, Suzuki'nin GP yarış motosikletlerinde ve ayrıca yeni nesil savaş jetlerinde uygulanan keskin hatları anımsatıyor. Motosikletin kompakt ön bölümü, kısa susturucu ve kuyruk tasarımıyla birleşerek, motor bölgesindeki kaslı yapıyı öne çıkarıyor. Çift lensli LED arka stop lambalarıysa, kompakt kuyruğun şık çizgilerini daha da vurguluyor.

GSX-S1000'in 19 litre menzil sunan yakıt deposundaki yeni Suzuki logoları ve yan gövdedeki model numarası etiketleri de, modern imajıyla GSX-S1000'in dinamik yapısını destekliyor. Genel iskeletin yan bölümleri gibi kısmi yüzeylerde ise kalite algısını daha da güçlendirmek için geliştirilen, karbon fiber benzeri bir yapıyla kaplanmış desenler yer alıyor. Motosikletin, özel tasarımlı anahtar tutma yerinde de GSX-S logosu ışıldıyor. Sürücü ve yolcu için olan bağımsız koltuklar, sportif görünümü desteklerken uzun yol konforuna da katkı sağlıyor.

Her devirde fazla tork değeri

GSX-S1000'de, süper spor performansı sunan 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor yer alıyor. Birçok zafere imza atan Suzuki GSX-R1000'in DNA'sını miras alan motor; yol kullanımlarına uyarlanmasıyla birlikte, MotoGP yarışları için geliştirilen ileri teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Naked motosiklet karakteristiğine göre optimize edilen yüksek performanslı motor, bu kapsamda hem sportif hem de günlük sürüş gereksinimlerine uyum sağlıyor. Özellikle alt ve orta devirlerde yumuşak ve akıcı bir güç üretimine olanak tanıyor. Motorun eksantrik mili, supap yayları, debriyaj ve egzoz sisteminde yapılan yenilikler, daha dengeli perfomans sunarken, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. GSX-S1000'in yeni motoru, önceki nesil ile kıyaslandığında da alt devirlerde çok daha fazla tork değerini kullanıma sunuyor. Bu değer, düşük hızda seyrederken ani hızlanma isteklerine daha çabuk cevap verebilmeyi sağlıyor. Motor aynı zamanda orta ve üst devir bandında da yüksek tork üretimiyle canlı bir sürüş hissi sunuyor.

Yüksek hızlarda daha fazla güven veren yeni motor, aynı zamanda sürüş modları da dahil birçok elektronik kontrol teknolojileriyle destekleniyor. Sürücü, bu modlarla motorun güç üretimini kontrol ederken, gaz verdiğinde kullanıma sunulan tork seviyesi de sürüş tarzına uyarlanıyor. Böylece aynı yolda farklı sürüş karakteristikleri elde edilebiliyor. 999 cc hacimli motorun her bir gaz kelebeği gövdesinde 10 delikli ve uzun burunlu enjektörler kullanılıyor. Optimize edilen enjeksiyon sisteminin de katkısıyla verimlilik ve performans en üst seviyeye çıkıyor. Emiş sesi ise GSX-S1000'in motorunda aynen korunurken, eşzamanlı olarak ses kalitesini daha da iyileşiyor. Haddeleme yönteminin uygulandığı motor dişlileri ise aşınma ve çatlamaya karşı daha fazla dayanım gösteriyor. Motorun egzoz yapısına bakıldığında da; Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemli, Euro 5 emisyon standartlarını karşılamaya yardımcı olan katalitik konvertörlü ve yeniden konumlandırılmış susturuculu "kompakt 4-2-1 egzoz sistemi" avantaj sağlıyor.

Yeni nesil kavrama

GSX-S1000'in bir önceki neslinde yer alan kaydırmalı kavrama, Suzuki Clutch Assist System (SCAS) ile zirveye ulaşıyor. Sistem kapsamında kaydırmalı kavrama, negatif motor torkunu azaltmak ve yüksek devirde vites küçültürken motor freni etkisini azaltmak için zaman zaman devreden çıkıyor. Böylece tekerleğin kilitlenmesinin önüne geçilirken, daha yumuşak bir yavaşlama sağlanıyor. Sürücü, daha güvenli bir şekilde vites küçültürken, virajlara da daha kontrollü giriyor. Bu destek, aynı zamanda hızlanmada debriyajın kavrama kuvvetini artırıyor. Böylelikle tork, arka tekerleğe verimli şekilde aktarılıyor ve yumuşak yayların kullanımı sağlanıyor. Sürücü de yoğun dur-kalklarda debriyaj kolunu hafif bir dokunuşla kullanarak sürüş konforunu artırıyor.

Akıllı sürüş modları

GSX-S1000, Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi'nin (S.I.R.S) gelişmiş elektronik özellikleriyle donatılıyor. Sistem kapsamındaki Suzuki Sürüş Modu Seçici (SDMS) farklı sürüş koşulları için 3 mod sunuyor. Bu modlardan, sürücü gazı açarken en keskin tepkiyi sağlayan Mod A (Aktif), pist veya virajlı ormanlık yollarda sportif sürüşlere olanak tanıyor. Günlük kullanımlarda güven sağlayan Mod B (Temel), aynı maksimum güç üretimine sahip olup, gaz emirlerine sistemin daha yumuşak cevap vermesini sağlıyor. Mod C (Konfor) ise yine aynı maksimum güç üretimine sahipken, yumuşak gaz kelebeği tepkisi ve gaz kelebeği açıldığında sınırlanan tork üretimi, ıslak veya kaygan yüzeyler gibi olumsuz yol koşullarında konforlu ve kontrollü bir sürüş sunuyor.

Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi kapsamında olan diğer sistemlerden; Suzuki Çekiş Kontrol Sistemi (STCS) sürüş güvenliğini desteklerken, sürücü üzerindeki stres ve yorgunluğu azaltıyor. Yeni elektronik gaz kelebeği de kompakt ve hafif bir yapıyla avantaj sağlıyor. Çift yönlü hızlı vites değiştirme sistemi (açık/kapalı) debriyaj kolunu kullanmadan, daha hızlı ve daha yumuşak vites büyütme – küçültme olanağı sağlıyor. Suzuki Kolay Çalıştırma Sistemi ise sürücünün debriyaj kolunu çekmeden, marş düğmesine basarak motoru çalıştırma olanağı sunuyor. Suzuki'nin güncellenen Düşük Devir Yardımcısı da, SCAS işleviyle birlikte daha yumuşak kalkışlara yardımcı oluyor.

Daha çok fonksiyon sunan LCD ekran

Suzuki GSX-S1000, sahip olduğu elektronik donanımlarla da sürüş keyfini artırıyor. Sürüş için gerekli olan tüm bilgileri veren parlaklığı ayarlanabilir LCD gösterge paneli, özel grafikler ve mavi arka aydınlatmalı kolay okunur tasarımıyla sürücünün görüşüne sunuluyor. LCD ekran; hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu, bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift (AÇIK/KAPALI), menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini kolay bir görünürlükle sürücüye iletiyor.

Kompakt şasi

Suzuki GSX-S1000, sürücüsüne hem çevik bir sürüş sağlayan hem de sürüşü eğlenceli kılan kompakt, kıvrak ve hafif bir şasi sunuyor. Şasi, bu yapısıyla günlük kent içi kullanımlar, sportif geziler ve performanslı pist deneyimlerine uyum gösteriyor. En optimum şekilde konumlandırılan salıncak, süspansiyon ayarları, gidon, yakıt deposu ve lastikler, sürücüye en ideal sürüş pozisyonunu sunuyor. GSX-S1000'in şasisi, ayrıca, motor ve Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi'nin (S.I.R.S.) gelişmiş kontrolleri arasındaki uyum ve ahengi de tamamlıyor. Gidon başlığından salıncak pivotuna kadar olan düz ana borulu ikiz kirişli alüminyum çerçeve, kıvrak sürüş ve üstün yol tutuş için rijitlik ve hafiflik sağlıyor. GSX-R 1000 süperspor modelinden uyarlanan alüminyum alaşımlı arka salıncak ise yüksek performansla uyumlu dizaynı yansıtıyor. Testler sonucunda 23 mm daha geniş hale getirilen elcikler ve hafifçe yukarı doğru eğimli şekilde yenilenen gidon kolları, sportif sürüşü artırıyor. Bu özelliklerle birlikte, yenilenen koltuk tasarımı da dik sürüş pozisyonuna katkı veriyor. İnce gövde ve dar diz alanı ise 810 mm sele yüksekliğiyle birlikte, sürücünün ayaklarını kolayca yere basmasına yardımcı oluyor. Sportif ancak sarsıntısız bir sürüş sağlayan 43 mm çapında ayarlanabilir KYB ters ön çatal ve dengeli-çevik sürüşü destekleyen ayarlanabilir bağlantılı arka süspansiyon, yenilenen GSX-S1000'in diğer şasi özellikleri arasında bulunuyor.

GSX-S 1000'de, önde 120/70ZR17 ve arkada 190/50ZR17 olmak üzere Dunlop'un yeni Roadsport 2 lastikleri, maksimum spor performansı sunuyor. Bir önceki D214 lastiklere kıyasla daha üstün yol tutuşu sergileyen lastikler, karkastaki "Ultra Esnek Çelik Eksiz Kemer" katmanıyla daha yüksek bir dayanım seviyesi sağlıyor. Sırt deseni optimize edilen lastik, ıslak zeminde de daha yüksek tutunma limitlerine kavuşuyor. Yeni silika bileşenler de aşınma dayanımını artırıyor. Ön ve arka süspansiyon ayarlarıyla uyumlu olan lastikler, sportif performans için gerekli olan kavrama, denge, çevik kullanımla birlikte konforu da eksik etmiyor. Ayrıca 6 kollu dökme alüminyum jantlar da sportif görünüme katkıyı tamamlıyor. Brembo imzasını taşıyan 4 piston kaliperli 310 mm çapında çift diskli ön fren ise, ABS fren sistemiyle birlikte sürüş güvenliğini destekliyor.