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Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de - Son Dakika

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

26.11.2021 18:20
Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

Ülkemizde Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’un dünya prömiyerini online bir tanıtım ile gerçekleştirdi.

Ülkemizde Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross'un dünya prömiyerini online bir tanıtım ile gerçekleştirdi.

S-Cross, hafif hibrit motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performansı, Allgrip 4×4 çekiş sistemi, en güncel güvenlik donanımları ile yeniden doğdu. Dünya prömiyerinde konuşan Başkan Toshihiro, Suzuki'nin Macaristan'daki Magyar fabrikasında üretilecek olan S-CROSS'un yenilenen modeliyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Avrupa'da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren güçlü hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

Japon üreticinin 50 yılı aşkın SUV tecrübesiyle geliştirilen S-Cross, Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motoruyla dikkat çekiyor.

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de <a class='keyword-sd' href='/turkiye-2/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'de

Allgrip 4×4

Suzuki'nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş modu ile Yeni S-Cross tüm koşullarda güvenli yolculuklar vaad ediyor.

Allgrip dört tekerlekten çekiş sistemi, iki aks arasındaki tork miktarını ayarlıyor ve dört sürüş modunu ESP, motor gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre sistemlerin desteği ile optimize ediyor.

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

SUV tasarımı

Yeni S-Cross'un piyano siyahına boyanmış büyük ön ızgarası, krom çıta üzerine yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanıyor. Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemeler modelin SUV görünümüne destek oluyor. Ön ve arka LED aydınlatma birimleri teknolojik ve modern bir görünüm kazandırırken, köşeli çamurluk kemerleri yan tasarıma güçlü bir görünüm katıyor. Buna ek olarak yeni SUV model sunduğu 8 farklı renk seçeneği ile farklı zevklere sahip kullanıcılara hitap ediyor.

Yeni gövde rengi: Titan Grisi

Lansman rengi olarak belirlenen Titan Grisi, Suzuki'nin ilk defa S-Cross'ta kullanacağı yeni gövde rengi olarak öne çıkıyor. Sedefli metalik gövde rengi, yeni S-Cross'un SUV tasarımını güçlendiriyor.

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

Yalın ve kullanışlı iç mekan

İç mekanda ortada sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar aracın SUV doğasını tamamlıyor. Kokpit ise güçlü ve gelişmiş görünümüyle daha ergonomik. Büyük gösterge paneli, üç boyutlu tasarımıyla modern bir görüntü sergiliyor. Apple CarPlay, Android Auto, sesli komut ve eller serbest Bluetooth görüşme olmak üzere en güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılar ile model güncel teknolojileri barındırıyor.

Yeni S-Cross, 5 yetişkin için geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor. Ön yolculara sunulan oturma konforu, daha fazla rahatlık için koltuk sırtlığının konumunu ayarlama seçeneğine de sahip olan arka koltuk yolcularının konfordan ödün vermesini gerektirmiyor. Kabin, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok depolama alanı ve olanaklarla donatılmış.

Bagaj VDA ölçüm normuna göre 430 litre hacim kullanıma sunuyor. 60: 40 iki parça halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları kadar farklı konumlarda kullanılabilen bagaj zemini de kullanım amacına uygun esnek bir yapı sunuyor.

Model, yüksek torklu sahip 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına yönlendirerek alt devirlerde yüksek tork üretimi sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken aynı zamanda verimliliği de üst seviyede sunuyor. Direkt enjeksiyon sistemi, gelişmiş performans ve verimlilik için yakıt miktarını, zamanlamasını ve basıncını optimize ediyor. Elektrikli emme değişken supap zamanlaması (VVT), soğutulmuş egzoz gazı devridaimi (EGR) ve yüksek sıkıştırma oranı sayesinde verimlilik artıyor.

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi

Yakıt verimliliğini daha da üst düzeyde sunabilmek için 48V hafif hibrit sistemle donatılan yeni S-Cross, normal sürüş koşullarında, elektromotorla içten yanmalı motoru destekleyerek yakıt tüketimini düşürüyor. Güç gereksiniminin olduğu sürüş koşullarında sistem torku artırıyor ve tork hassasiyetini iyileştiriyor. Böylece daha canlı ve daha akıcı bir sürüş elde ediliyor.

Güvenlik ekipmanları

Yeni S-Cross, sürüş ve güvenliğe yardımcı olmak üzere kameralar ve sensörlerden yararlanan ve farklı sistemleri bünyesinde barındıran Suzuki Güvenlik Desteği ile donatıldı. Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemlerinin yanı sıra Suzuki Güvenlik Desteği gelişmiş sürüş teknolojileri ile güvenliği üst seviyede sunuyor.

Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), otomobil ileri yönde hareket halindeyken, ön camın üst kısmında yer alan monoküler kamera ve lazer sensör yardımıyla, bir araç veya yaya ile çarpışma riski olup olmadığını belirliyor. Sistem, olası bir çarpışma algıladığında, duruma bağlı olarak görsel ve işitsel bir uyarı veriyor ve/veya otomatik fren uyguluyor.

Dur ve kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme, 6 vitesli otomatik şanzımanla birlikte adaptif hız sabitleme sistemi, dur ve kalk işlevi sunuyor. Sistem, sürücünün öndeki araçla güvenli bir mesafeyi koruması için gaz ve fren pedalını otonom bir şekilde kontrol ediyor. Öndeki araçla mesafeye göre hızlanabiliyor ve fren yapıyor. Dur ve Kalk işlevi gerektiğinde otomobili tamamen durdurabiliyor ve ardından trafik 2 saniye içinde tekrar hareket etmeye başladığında öndeki otomobili takip etmeye devam edebiliyor.

360 çevre görüş sistemi, 360 derecelik görünüm manevra anında ek güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Ön, arka ve her iki yan olmak üzere dört adet kamera güvenli sürüş için 3-Boyutlu görünüm ve daha güvenli park manevraları için kuş bakışı görünüm dahil olmak üzere çeşitli görünümler sunuyor.

Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de

Doğan Holding, Amelia Hamlin, Otomobil, Suzuki, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenilenen Suzuki S-Cross 2022'de Türkiye'de - Son Dakika
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