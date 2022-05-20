Yenilenen The Witcher 3: Wild Hunt çıkış tarihi belli oldu! - Son Dakika
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Yenilenen The Witcher 3: Wild Hunt çıkış tarihi belli oldu!

20.05.2022 00:36
Yenilenen The Witcher 3: Wild Hunt çıkış tarihi belli oldu!

Witcher serisinin en popüler oyunu The Witcher 3: Wild Hunt için yenilenen bir sürümün piyasaya çıkacağı duyuruldu.

Polonyalı ünlü yazar Andrzej Sapkowski tarafından kaleme alınan The Witcher serisi ilk olarak 1993 senesinde hayatımıza girdi. Daha sonra ise 1999'a kadar 6 fantastik roman daha piyasaya çıktı. Artan popülerliği sonrası ise 2007 yılında video oyunu olarak karşımıza çıktı. Serinin en popüleri olan ve 7 yıl önce tanıtılan The Witcher 3: Wild Hunt ise şimdi yenilenerek aramıza dönüyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Eylül ayı sonrasında çıkacak!

CD PROJEKT RED, 21 Mart'ta yaptığı paylaşımla birlikte The Witcher oyunlarına bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. Çalışmalarına başlanana yapımın Unreal Engine 5 ile geliştirildiğini söyledi. Ayrıca, Epic Games ile de yeni bir teknoloji ortaklığı kurulduğunu belirtti.

The Witcher başrolü ile röportaj yaptık!

Fakat 2015 yılında piyasaya çıkan ve 250 adet Game of the Year ödülü alan (serinin 3. oyunu) -Hearts of Stone ve Blood & Wine DLC'leri ile bizleri kendine bağlayan- The Witcher 3: Wild Hunt'ı tamamen geride bırakmıyor.

Yenilenen The Witcher 3: Wild Hunt çıkış tarihi belli oldu!

Yapılan açıklamaya göre sevilen oyunun yenilenen bir sürümü bu yıl piyasaya çıkacak. Hatta verilen tarihe baktığımızda Ekim ayı sonrasında geleceğini görüyoruz. Fakat şu ana kadar ne tür gelişmelerin yapıldığı paylaşılmadı.

Paylaşımda ise şunlar söylendi:

Bu 7. yıldönümünü daha da güzelleştirelim, olur mu? The Witcher 3: Wild Hunt'ın Yeni Nesil sürümünün 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Yolda görüşürüz, cadılar!

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022

The Witcher 3: Wild Hunt sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi:  64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz/ AMD CPU Phenom II X4 940

Bellek:  6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 660/ AMD GPU Radeon HD 7870

Depolama:  35 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi:  64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) veya 64-bit Windows 10

İşlemci:  Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz/ AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz

Bellek:  8 GB RAM

Ekran Kartı:  Nvidia GPU GeForce GTX 770/ AMD GPU Radeon R9 290

Depolama:  35 GB kullanılabilir alan

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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