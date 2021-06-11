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Yenilenen Toyota Camry, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Yenilenen Toyota Camry, Türkiye'de satışa sunuldu

11.06.2021 17:37
Yenilenen Toyota Camry, Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Toyota'nın E segmentindeki prestijli modeli Camry son teknolojilerle yenilenmiş modeli ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Toyota'nın E segmentindeki prestijli modeli Camry son teknolojilerle yenilenmiş modeli ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 1982 yılında satışa sunulan Toyota Camry, kısa zamanda büyük beğeni toplarken sayısız ödül kazanmayı da başardı. Global olarak 100'den fazla ülkede satılan Camry bugüne dek 19 milyon adedinde üzerinde bir satış rakamına ulaştı. Yıllık satışları 700 binin üzerinde olan Camry, dünyada en çok satan büyük sedan olmaya devam ediyor.

Tasarımı, konforu, güvenliği ve hibrit teknolojisiyle güçlü bir konumda olan Camry, yenilenerek daha dinamik tasarıma ve güncellenmiş teknolojilerle çizgisini bir adım öteye taşıdı. Camry Hybrid, Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) tasarımı ve mühendislik felsefesinin bir ürünü olarak öne çıkıyor. TNGA eğlenceli sürüş karakterini ortaya koyarken aynı zamanda Camry modeli üstün üretim kalitesi, güvenilirlik ve güvenlikle tamamlanıyor.

Camry Hybrid, güçlü 2.5 litrelik motorunu kendi kendini şarj eden hibrit elektrikli sistemle birleştirerek 218 HP güç üretiyor ve segmentinde eşsiz bir seçenek olarak öne çıkıyor. Yenilenen Camry Hybrid şu ana kadar temel değerleri olan segmentinin öncüsü kalite, sağlamlık ve güvenilirlik, sessiz ve sürüş kalitesi unsurlarını koruyarak, daha zarif ve dinamik bir ön tasarıma, revize edilmiş 18 inç çift renk alaşım jantlara ve yeni dış gövde renklerine sahip oldu.

Camry Hybrid, Türkiye'de Passion donanım seçeneğiyle satışa sunulacak. Donanım seçeneklerinde ise öne çıkan özellikler arasında; navigasyon ve akıllı telefon entegrasyonuna (Apple CarPlay, Android Auto) sahip 9" Toyota Touch dokunmatik multimedya ekranı, tamamiyle elektrikli koltuk, direksiyon ve yan ayna ayarları, hafızalı sürücü bölümü, ısıtma/soğutma özellikli ön koltuklar, ısıtma özellikli arka yan koltuklar ile direksiyon, arka yolcuların klima, müzik ayarlarını yapmalarını sağlayan arka koltuk konfor modülü ve ön cama yansıtmalı gösterge ekranı bulunacak.

???????Yenilenen Camry Hybrid, yenilenen ön tamponu, üst ve alt panjurlarla birlikte dinamiklik ve çok daha prestijli bir tasarımla öne çıkıyor. Kaputtan tampona uzanan orta kısmın genişletilmesi ve tampon köşelerinde yapılan tasarım değişiklikleriyle daha alçak, daha geniş ve daha cesur bir ön bölüm elde edildi. Alt panjur çıtalarının yanlara doğru daha fazla uzatılmasıyla birlikte aracın daha geniş bir duruş sergilemesi sağlandı. Yeni tasarlanan çift renk 18 inç jantlarla birlikte aracın sportif hissi daha fazla vurgulandı. Ayrıca V şekilli detaylara sahip jantlardaki koyu renkli kollar, çevik ve dinamik duruşu destekliyor. Stop grubunda ise kapsamlı bir renk değişimiyle daha şık bir görünüm elde edildi. Yenilenen Camry Hybrid, Toyota ürün gamında ilk kez kullanılacak zarif Titanyum Gümüş-Gri ve metalik Egzotik Kırmızı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

Kabinde daha yeni teknolojiler

Kabinde konforu, genişliği ve arka yolcu yaşam alanı ile zaten övülen bir iç mekana sahip olan Camry Hybrid, yeni renk ve döşemeleriyle de dikkat çekiyor. Bununla birlikte yenilenen Camry'nin kabininde daha büyük ve daha yukarıya yerleştirilmiş ve yeni bağlantı özellikleri sunan 9 inç merkezi ekran yer alıyor. Orta konsola yerleştirilmiş yeni dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, daha iyi bir görünüm ve daha kolay bir kullanım sağlıyor.

Dokunmatik ekran, mekanik ve döner düğmelerle birlikte her sürüş şartında kolay kullanım sağlarken, güncellenmiş multimedya sistemi daha hızlı çalışan yazılımla birlikte daha hızlı ekran tepkileri sunuyor. Bununla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemleriyle telefonlar kolayca bağlanabiliyor.

Camry Hybrid bu teknolojik güncellemelerle, yeni geliştirilen Bej ve Siyah Premium deri koltuk döşemeleriyle birlikte tercih edilebiliyor. Koltuklarda kullanılan balık sırtı desenleriyle birlikte koltuk havalandırması daha verimli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Geliştirilmiş Toyota Safety Sense sistemleri

Yenilenen Toyota Camry Hybrid, Toyota Safety Sense sistemlerinin son versiyonu ile donatıldı. Bir dizi aktif güvenlik teknolojisiyle birlikte birçok farklı durumda trafik kazalarını önlemeyi veya kazaların şiddetini azaltıyor. Bu yeni özelliklerle birlikte Camry Hybrid her zamankinden daha güvenli hale getirildi.

Camry Hybrid'de Ön Çarpışma Önleyici Sisteme (PCS) yeni özellikler eklendi. Bunlar arasında gündüz önden gelen aracı algılama, Acil Direksiyon Destek Sistemi (ESA) ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem gibi özellikler yer alıyor. Tam Menzilli Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) ile birlikte çalışarak kolayca hızını trafik işaretlerine göre adapte edebiliyor.

Bir diğer özellik olan Şerit Takip Sistemi (LTA) ise aracı yolda ve şeridin ortasında tutarak, gerektiği anda direksiyona güç uygulayarak Camry'nin yoldan çıkmamasını sağlıyor. Yapay zeka destekli LTA sisteminde şeritler daha hassas bir şekilde tespit edilebiliyor ve şerit değişiminin ardından daha hızlı bir şekilde yeniden aktif oluyor.

Yenilenen Camry, 998 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu.

Münir Karaloğlu, Türkiye, TOYOTA, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yenilenen Toyota Camry, Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika


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