Yenilenen Toyota Hilux Toyota Plaza Aksoy'da Satışa Sunuldu

Toyota'nın 'Yenilmez' kimliği ile kutuplardan volkanlara, çöllerden en zor arazi koşullarına kadar başarıyla yol alan; aynı zamanda etkileyici yeni tasarımı, konforu ve üstün teknolojik donanımlarıyla bir şehir aracı olarak dikkat çeken Hilux yenilendi. Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252 bin TL'den başlayan lansmana özel cazip fiyatlarla Kayseri Toyota Plaza Aksoy'da satışa sunuldu.

İlk kez tanıtıldığı 1968'den bu yana en çok tercih edilen pick-up unvanına sahip Hilux, her geçen nesil evrimleşerek efsane kimliğini sürdürürken segmentindeki standartları belirlemeye devam ediyor. Kayseri Toyota Plaza Aksoy'da satışa sunulan yeni Hilux, her zaman ilk bakışta kendisini gösteren tasarımını ileriye taşıyarak çok daha 'güçlü' görüntüsüyle dikkat çekici hale geldi. Hem şehir içerisinde hem de arazide etkileyici bir tarz sunan Hilux'ın ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlandı ve LED ön sis farlar da aracı daha şık hale getirdi. Hilux'ın etkileyici dış tasarımı, LED arka stop lambalarıyla tamamlandı. Yeni Hilux'ta, mevcut renk seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni alternatif daha eklendi. Toyota, yenilenen Hilux modelini Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve Invincible donanım seviyeleri; premium LED farlar, LED arka stop lambaları, 18 inç alaşım jantlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte her donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri standart olarak yer alıyor. Geliştirilmiş 8 inç ekrana sahip multimedya sistemi, daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken; Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi. Ürün gamının en üstünde yer alan Invincible versiyonu ise her şartta konfor ve şıklıktan ödün vermek istemeyenler için özel olarak tasarlandı. Hilux'ın yüksek arazi kabiliyeti, Invincible ile birlikte en yüksek donanım özellikleriyle kombine ediliyor. Bu yeni versiyon, Hilux'ın güçlü ve maceracı yanıyla 'Yenilmez' kimliğini vurguluyor. Toyota, yenilenen Hilux ile araç dinamiklerinde ileriye doğru bir adım daha atmayı başardı. Araçta off-road kapasitesi artırılırken, sürüş konforunu geliştirmek adına da bir çalışma gerçekleştirildi. Hilux'ın süspansiyonu, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve içeride sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. Hilux'ın 4x4 versiyonlarında sunulan aktif elektronik çekiş kontrol sistemi A-TRC, üst versiyonlarda ek özelliğin geliştirilmesi ile araç 4x2 moduna alındığında da aktif hale gelebiliyor. Böylelikle şehiriçi kullanımlarda kötü hava şartlarında daha güvenli yol tutuşu ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 450 kg artan kapasiteyle 3.5 tonluk römork çekme kapasitesi ise yeni Hilux her türlü beklentiyi aşmayı başarıyor. Hilux'ın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Hilux tatmin edici konfor ve arazi özelliklerine ek olarak aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden de ödün vermedi. Hilux'ın her modelinde sürücü ve yolcu ön/yan hava yastıkları, ön ve arka yolcular için perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı olmak üzere 9 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Bozuk Yol Gövde Hareket Kontrol Sistemi, Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC), Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) ve Eğim İniş Kontrol Sistemi (DAC) gibi özellikler de standart olarak araçta yer alıyor. Hi-Cruiser ve Invincible versiyonlarında segmentinin en iyisi Toyota Safety Sense özellikleri ile beraber Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (DRCC) özellikleri bulunuyor. Kayseri Toyota Plaza Aksoy bu mükemmel araca sahip olmak isteyenleri bekliyor. - KAYSERİ