Yenilenen Türkmen Yolu kullanıma açıldı

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda yapılan çalışma tamamlanarak yol trafiğe açıldı.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda yapılan çalışma tamamlanarak yol trafiğe açıldı.



Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, güvenli ve modern yollar için ilçe genelinde yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu'nda Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kervan Yolu'ndan Atatürk Bulvarı'na kadar toplam 7500 metrekare parke taşı döşeyerek, yol çalışmalarını kısa sürede tamamladı.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlumuzun genelinde bozuk yol bırakmayacağız, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda rahat kullanabilmeleri için yollarımızda yapılması gereken ne varsa yapacağız demiştik; sözümüzü tuttuk ve Turgutlu'muzun işlek yollarından biri olan Türkmen Yolu'nun ikinci etabını da yenileyerek çalışmalarımızı bitirdi. Türkmen Yolu'nun tamamını kullanıma açtık. Tüm cadde esnafımıza ve halkımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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