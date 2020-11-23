Yenilenen VakıfBank Mobil'de her şey tek dokunuş - Son Dakika

VakıfBank, müşterilerini dijitalleşmenin kolaylıklarıyla buluşturmaya devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Bireysel Mobil Bankacılık ara yüzlerini yenileyerek tek tıkla istenen tüm işlemlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan VakıfBank, kişisel bir bilgiyle para göndermeyi sağlayan Kolay Adres Sistemi'ni (KOLAS) devreye aldı.

Özellikle pandemi sürecinde müşteri deneyimi konusuna da ağırlık veren VakıfBank, son olarak Bireysel Mobil Bankacılık uygulamasını yeniledi. VakıfBank Mobil'in kullanıcılar tarafından beğenilen özelliklerinin korunduğu yeni uygulamayla birlikte artık müşteriler işlemlerini daha az adımla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni teknolojilere uyumlu hareket ederek, müşteri deneyimini iyileştiren yenilikleri, VakıfBank müşterileriyle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak uygulamalarımızın kullanıcı dostu olmasına büyük önem veriyoruz. Müşterilerimiz de VakıfBank Mobil deneyimlerini bizimle paylaşarak kendileri için yaptığımız bu yatırımların ne kadar yerinde olduğu konusunda geri bildirimde bulunuyor. İçinde bulunduğumuz bu dijital dönem, bankacılık işlemlerinin mekandan bağımsız, hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını gerektiriyor. Biz de bu yönde devreye aldığımız ürünlerle hem müşterilerimize hem de sektörümüze katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."

"Hesap ve kartlara tek tıkla ulaşım"

Üstünsalih, Yenilenen VakıfBank Mobil ile artık hesap ve kartlara tek dokunuşla ulaşılabileceğine dikkat çekerek, en çok kullanılan para transferi ekranında da büyük değişiklikler yapıldığını ifade etti.

VakıfBank müşterilerinin para gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirken, geçmişe yönelik varlıklarını da daha kapsamlı bir şekilde sorgulayabileceklerini belirten Üstünsalih, şu şekilde devam etti:

"Ayrıca yeni uygulamamızda müşterilerimizin talebi üzerine birçok yeni özelliği devreye aldık. Tüm bu yeniliklerin yanında müşterilerimiz ve sektörümüz için yenilikçi diyebileceğimiz uygulamalarımıza da zemin olacak altyapı çalışmalarını da tamamlamış olduk. Bu yenilikçi uygulamaları da pek yakında duyurmayı planlıyoruz."

"IBAN yazmadan para transferi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankalararası Kart Merkezi'ni (BKM) tarafından geliştirilen kişisel özel bir bilginin bir hesaba tanımlanmasıyla kolay para gönderimi sağlayan KOLAS sisteminde de öncü olduklarına dikkat çeken Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Finans sektörünün en yenilikçi en enerjik en aktif bankasıyız. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindeyiz. TCMB ve BKM'nin geliştirdiği Kolay Adres Sistemi'ne uyum süreçlerini de bu anlayışla hızla başlattık. Devreye aldığımız Kolay Adres Sistemi, hizmet anlayışımıza paralel, yenilikçi bir yaklaşım. Hayatın hızlı akışında IBAN bulup yazmak gibi zaman alan bir işlemi ortadan kaldırıyor. VakıfBank olarak özellikle pandemi döneminde müşterilerimizin finansa kesintisiz ulaşabilmesini bir görev olarak görüyoruz."